Sarıyer\'de Apartman Yangını Mağduriyet Yarattı

Sarıyer 'de 2 ay önce 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın sonrası binadakiler mağdur oldu. Bazısı taşınırken bazıları ise gidecek yerleri olmadığı için apartmanda yaşamaya devam ediyor. Yangını söndürme çalışmaları sırasında köpüklerin ve yağmur sularının duvarlara zarar verdiğini söyleyen daire sahibi Zennure Erdem, "Kapılarım örtülmüyor, şişti. Çerçeveleri hep yere döküldü. Aynı evde su geçmeyen yerlerde yaşamak zorunda kalıyorum. Mutfak ve banyo tarafını çok su bastı ama gidecek yerim yok. Astım hastasıyım. Evde durmamam gerekiyor ama durmak zorundayım" dedi. İtfaiye raporunda yangının elektrik kontağından çıktığı belirtilirken bina sakini Abdullah İnaz, "Geçen yıl çatıyı sıfırdan yaptık. Buradaki arkadaşlar, komşularımız, çatı katta oturan komşularımız sıkıntı çekiyordu, akıyordu. Yeniden yaptık, onardık. Onların da taksitlerini ödemeye devam ediyoruz. Borcu bitmeyen bir çatımız var ama ikinci kez çatımızı yapmak zorundayız. Borcumuzun üstüne borç gelecek" dedi. Maddi durumları olmadığını belirten daire sakinleri yardım bekliyor.

Olay 28 Nisan Salı sabah saat 09.15 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Mahallesi'nde Ege Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın ortak kullanım alanındaki elektrik kontağından çıktı. 22 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında, kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı tahliye edilen binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye, alevleri 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Apartman sakinlerinin iddiasına göre söndürme çalışmalarında kullanılan su ve sonrasında etkili olan yağış nedeniyle binadaki daireler zarar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından etkilenen apartman sakinleri, kendilerine malzeme desteği ve yardım sağlanacağı yönünde bilgi verildiğini, ancak 2 aylık sürede sözlerin tutulmadığını belirtti. Çatı katındaki bazı dairelerin yangın sonrası kullanılamaz hale geldiğini belirten bina sakinleri, yağmur sularının alt katlara kadar ulaştığını ve yaklaşık 22 dairenin mağdur olduğunu söyledi.

'3 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ'

Toplam 22 dairenin bulunduğu 5 katlı apartmanda meydana gelen hasar nedeniyle 3 daire tahliye edildi. Tahliye edilen dairelerden birinin ev sahibi, çatı katındaki iki dairenin ise kiracı tarafından kullanıldığı öğrenildi. İki dairede oturan kiracılar olay sonrası taşınmak zorunda kaldı. Dördüncü katta oturan başka bir kiracı ise dairenin su alması nedeniyle evden ayrıldı. Apartmanda bulunan 19 dairede oturanlar ise mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA SULAR DAİRELERE İNDİ'

Yangın çıkan binanın 3'üncü katında oturan Abdullah İnaz, "Sabah, her zamanki gibi 08.15'te işe gitmek için evden ayrıldım. Sonrasında 09.15 gibi telefon geldi; çatıda yangın olduğu söylendi. Bunu da tesadüfen dışarıdan bir komşumuz görüyor, yakinen tanıdığım bir arkadaşım. O, buradaki binayı tahliye edilmesinde ve itfaiyenin ilk önce aranmasında öncülüğk yaptı. İtfaiye gerekli müdahaleleri yaptı; soğutma çalışmaları nedeniyle çatı katındaki dairelerden sonra alt katlara ve benim oturduğum 3'üncü kata kadar sular indi. Aynı zamanda tüm binanın kanalizasyon boruları komple yandı. Biz bunu daha sonra tespit edebildik ve her yağan yağmur dere gibi merdivenlerden aşağı akıyor, gidiyor. İtfaiye raporuna göre yangının çatı ortak saha alanından çıktığı, elektrik kontağından çıktığı rapor edildi" dedi.

'HERKEZ BİZE YARDIMCI OLACAĞINI SÖYLEDİ'

İnaz, "O gün burada herkes bize yardımcı olacağını söylemişti. Biz gerçekten bunlara inandık ve gerekli dilekçelerimizi belediye olsun, kaymakamlık olsun verdik. Belediyeden de bize tüm desteğin, malzeme desteğinin verileceği söylendi. Bunun için buraya bir ekip geldi. Biz usta çağırdık, liste çıkarttık. Bu listeleri de gittik teslim ettik. Biz 2 ay sonunda, bayram dönüşü başlayacağını düşündüğümüz bir noktada ne olduysa yardım yapılamayacağını öğrendik" ifadelerini kullandı.

'ÇATIYI GEÇEN YIL YAPTIRDIK; BORCU BİTMEYEN BİR ÇATIMIZ VAR'

İnaz, "Çatı katında yaşayan komşularımız burayı terk etmek zorunda kaldı. Alt kattaki bir komşumuz da terk etti. Diğer komşumuz da bir odasını kullanarak şu anda yaşamaya çalışıyor. Bu çatı katta kedimiz de dışarıda biz bakıyoruz. Bu kediye aileler burada olmadığı için biz gönüllülük esasında bakıyoruz. Aslında bütün herkes burada mağdur. 3 dairede insanlar yaşayamayacak, yaşayamıyor. Diğer 22 dairenin tamamı şu anda yağan her yağmurda mağdurlar. Aşağı kadar su dere gibi akıp gidiyor. Yağmur suları binanın temeline de zarar veriyor, binamızı daha da güçsüz hale getiriyor. Çıkan yangın nedeniyle 22 daire mağdur. Binada yaklaşık 80 civarında yaşayan insan var. Çocuklar da dahil 80 kişi psikolojik olarak da bu durumdan mağdurlar. Geçen yıl çatıyı sıfırdan yaptık. Buradaki arkadaşlar, komşularımız, çatı katta oturan komşularımız sıkıntı çekiyordu, akıyordu. Yeniden yaptık, onardık. Onların da taksitlerini ödemeye devam ediyoruz. Borcu bitmeyen bir çatımız var ama ikinci kez çatımızı yapmak zorundayız. Borcumuzun üstüne borç gelecek" diye konuştu.

'BİNADA ÇATI YOK'

Çatı katında yanan 2 dairenin sahibi Ürfani Altınbaş, "Çatı katında yanan 2 dairenin sahibi benim. Bu binada 4-5 tane benim yerim var. Bu 2 dairemde kiracılar vardı. Kendim ikinci katta oturuyorum. Bu dairenin karşısındaki daire yangın dolayısıyla orada 3 çocuklu bir aile vardı. Muhtar sosyal tesislere yerleştirdi. Çocuğunun bir tanesi de psikolojik tedavi görüyor. Bundan 10 gün önce geldi, yanan yerden kendini aşağı atmaya çalıştı. Burada bütün komşular da gördü. Zor ikna ettik, gönderdik. Hepimiz bina olarak mağduruz. Binada çatı yok. Verilen sözleri yerine getirmediler; kötü durumdayız. Bir de yağan yağmurlar şu anda hep alt katlara geçiyor. Bina gitmek üzere. İkinci katta olduğum halde laminantlar hep kabardı şişti; çünkü yağan yağmurların itfaiyelerin suyu komple aşağıya indi. İtfaiyenin suyu komple açağı indi" dedi.

'2 AYDIR MAĞDURUZ'

2 aydır mağdur olduklarını belirten Adil Bilgili ise, "Sarıyer Bahçeköy'de oturuyoruz. 28 Nisan sabahı saat 09.00 sularında Ege Apartmanı'nda bizim binam, olduğumuz binada yangın çıktı. İtfaiye çağırdık, müdahale ettiler. Biz çıktık binaya, yukarıya baktık. Biz yukarı çıkıp baktığımızda ortak alandan, elektrik kaynağından çatı katından yangın çıkmış. Biz 2 aydır mağduruz. Yağan yağmur tamamıyla aşağı iniyor. Ben 1'inci katta oturuyorum. Yangından dolayı itfaiyenin sıktığı su 1'inci kata kadar geldi. Her tarafı berbat etti. Merdivenlerimizde şu anda yaşanacak bir durum yok" şeklinde konuştu.

'YAĞMUR YAĞDIKÇA DUVARLARIMIZ SU ALIYOR'

Yağmur sularından ve itfaiyenin söndürmek için verdiği sulardan çok etkilendiğini belirten Zennure Erdem, "Çatı katında elektrik kontağından çıkan yangınla mağdur olan ailelerden biriyim. Şu anda evime halen yine yağmur suları akıyor. Mutfağımın fayansları bile çatladı. Duvarlarımız su aldığı için duvarlarımız da tehlike altındadır. Şu anda çok mağdur durumdayız. Çatımızın ve gereken yardımın yapılmasını istiyoruz. Yağmur sularından ve itfaiyenin söndürmek için verdiği sulardan çok etkilendik. Laminantlar şişmesin, fazla zarar görmeyeyim diye 3 gün evin suyunu kurutmaya çalıştım ama şu anda yapacak durumda değilim. Emekli bir insanım. Bakmakla yükümlü olduğum 1 çocuğum var. İtfaiyenin söndürmek için verilen sulardan ve yağmurdan gelen sulardan evimde çok rutubet oldu, dolaplarım çürüdü, düşüyor. Kapılarım örtülmüyor, şişti. Kapıların çerçeveleri hep yere döküldü. Aynı evde su geçmeyen yerlerde yaşamak zorunda kalıyorum. Su, mutfak ve banyo tarafını çok su bastı ama gidecek yerim yok. Astım hastasıyım. Evde durmamam gerekiyor ama durmak zorundayım" ifadelerini kullandı.