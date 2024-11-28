Şarkıcı Suavi'nin Arazisindeki Ağaç Kesimi İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şarkıcı Suavi'nin Arazisindeki Ağaç Kesimi İçin İnceleme Başlatıldı

Şarkıcı Suavi\'nin Arazisindeki Ağaç Kesimi İçin İnceleme Başlatıldı

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arazisinde 40 ağacın kesilmesi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Suavi, ağaçları kendisinin diktiğini ve inşaat sonrası yeniden dikeceğini belirtti.

28.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞARKICI Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki 40 ağacın kesilmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın arazisine yapılan evlerin bulunduğu alandaki ağaçların kesildiği yönündeki ihbar üzerine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda inceleme yapıldı. Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan mimari projedeki 'Ağaç Rölöve paftasında' parsel içerisinde daha önce 40 ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi. Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı belirlendi. Yapılan incelemeler kapsamında, 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderdiği belirtildi.

SUAVİ'DEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Almanya'da olduğunu ve yarın Ankara'daki konseri için Türkiye'ye geleceğini belirten Suavi Saygan ise yaptığı açıklamada, "Araziyi 2000'de satın aldık ve 2005'ten 2018 yılına kadar aktif olarak orada oturduk. Arazide, birkaç ağaç vardı, bu süre içerisinde ağaçları biz diktik. Çocuğum orada doğdu. 2018'te İstanbul'a gittik, sonra Almanya'ya gitme kararı aldık. İmar geçtiğinde orada yaşamıyorduk. Kızımın eğitimine odaklandık ve çocuğumuzu Almanya'da okutur hale geldik. O arazi üzerinden 2017 yılında yüzde 40 imar planı geçmiş. Müteahhitlerden teklif geldi. Yüzde 50 kat karşılığı protokol imzaladık. 25 yıl sonra arazimi verdim. Üretilen projenin yarısı bizim, yarısı müteahhidindir. Biz orada yaşamaya devam edeceğiz. Orada tescilli ağaç yoktu, elimizle oraya ağaç diktik. 13 yıl fiilen yaşadım, 2005 uydu görüntüsüyle, 2010 arasındaki uydu görüntüsüne bakın. Çevreciyim, ağaçlar kendi ağaçlarım. O ağaçları ellerimle diktim, inşaat aşamasında zarar görmesin diye budadım, köküyle söktüm ve başka alana taşıdım. İnşaat bittikten sonra, peyzaj yapıldıktan sonra bu ağaçlar tekrar aynı yerine dikilecek. Daha önce burası orman değildi, burayı ormanlaştıran Suavi'dir. Dere kuru bir deredir, çevreye verdiğim zarar yok. 20 yıl önce yüzde 100 sızdırmasız fosseptik yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, İnceleme, Magazin, İnşaat, Bodrum, Güncel, Sanat, Çevre, Hukuk, Suavi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Suavi'nin Arazisindeki Ağaç Kesimi İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:59 Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti İşte kararın gerekçesi Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 18:05:09. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Suavi'nin Arazisindeki Ağaç Kesimi İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.