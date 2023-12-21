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Savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi - Son Dakika
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Savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Öz çiftinin soruşturması ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi. Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı görevine atandı.

Savcı Gökalp Kökçü\'nün görev yeri değiştirildi
21.12.2023 - 19:02,  Güncelleme: 19:04
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Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, -DİLAN- Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Öz çiftinin soruşturması ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi. Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı görevine atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında da yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından değiştirildi. Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kökçü'nün yürüttüğü ve Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalara ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni savcı ya da savcılar atanacak.

Kaynak: DHA
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