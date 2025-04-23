Sazan Üretimi ile Su Ürünleri Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sazan Üretimi ile Su Ürünleri Popülasyonu Artıyor

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü, iç sular için sazan üretiyor, bu yıl 75 milyon yavru hedefleniyor.

23.04.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de su ürünleri popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekipleri, iç suların balıklandırılması için sazan üretiyor.

Balıkçılık ile su ürünleri konusunda bilgi ve teknoloji üretmek amacıyla 1980'de kurulan enstitüde, iç kısımlardaki göllerin balıklandırılması amacıyla 44 yıldır yarı kontrollü bir şekilde sağım yöntemiyle sazan üretiliyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, enstitünün kurulduğu ilk günden itibaren sürdürdüğü üretim ve balıklandırma faaliyetleri, üstlendiği araştırma ve eğitim misyonuyla su ürünleri sektörünün gelişmesine öncülük ettiğini söyledi.

Türkiye'nin iç sularının balıklandırılması, iç kısımlarda yaşayanların balığa rahat ulaşabilmesi amacıyla sazan ürettiklerini belirten Erkan, bu uygulamayı son 4 yıldır 6 kuruluşun daha yapmaya başladığını ifade etti.

Ülke genelindeki 7 kuruluşun 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 milyon sazan yavrusu ürettiğini aktaran Erkan, bu yılki hedefin ise toplam 75 milyon olduğunu kaydetti.

Bu yıl için de üretim faaliyetinin başladığını dile getiren Erkan, hem eğitim almak hem de faaliyetlere katılmak amacıyla Şanlıurfa, Edirne, Bolu, İzmir'den ekiplerin Antalya'ya geldiğini söyledi.

Üretim için ilk aşamanın döllenmeden başladığını anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Anaçlarımız hazırlandı. Dişi balıktaki yumurta, sağım metoduyla sağılıyor, erkek balığın spermi sağılıyor. Yaklaşık 1 saate yakın süre döllenme için karıştırılıyor. Bütün bir ekip çalışıyor. Şu anda yaklaşık 50 kişilik bir ekip bu iş için çalışıyor. Döllenme sağladıktan sonra inkübasyon tüplerine konuluyor. 3-4 gün içinde larvalar yumurtadan çıkış sağladıktan sonra özel besinleri var, tatlı su karidesi dediğimiz bir canlıyla besliyoruz. Ondan sonra yeme alıştırıyoruz. Sonra da büyümeleri için havuzlara bırakıyoruz."

"Daha az balık yumurtası kullanarak daha fazla yavru elde ediyoruz"

Erkan, havuzlarda belli bir aşamaya gelen balıkları haziranın başından temmuz ayının ortasına kadar Edirne'den Kars'a kadar iç kısımlardaki göllere bırakacaklarını kaydetti.

Bu yöntem ile daha fazla balık ürettiklerini vurgulayan Erkan, "Normalde sazan doğada yumurtasını bıraktığında yavruların yüzde 90'ından fazlası yaşayamaz. Bizim yaptığımız bu yarı kontrollü sistemde yüzde 90'ından fazlasını yaşatıyoruz. Avantajı bu. Daha az balık yumurtası kullanarak daha fazla yavru elde ediyoruz." dedi.

Sazanın deniz balıkları kadar besin değerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Erkan, tüketim için tercih eden kişi sayısının da yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Balıkçılık, Akdeniz, Türkiye, antalya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sazan Üretimi ile Su Ürünleri Popülasyonu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti
Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider
İŞKUR açıkladı İşte geleceğin meslekleri İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
Kerimcan Durmaz’ın ’Yasa dışı bahise teşvik’ davasında yeni karar Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dışı bahise teşvik' davasında yeni karar
Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
15:49 Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
15:48 Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:43 Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:26 Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
15:17 Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
15:13 Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 11:52:22. #7.12#
SON DAKİKA: Sazan Üretimi ile Su Ürünleri Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.