Sea Watch 5 Gemisi Kurtardığı Göçmenler İçin Uzak Bir Liman Tahsis Edildi

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch'a ait Sea Watch 5 gemisinin kurtardığı 119 göçmenin tahliyesi için İtalya'nın bölgeye uzak kuzeydeki bir limanını tahsis etmesi tepki çekti.

Sea Watch'ın "X" sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Sea Watch 5 gemisinin 24 Aralık'ta Akdeniz'in Tunus-Libya-İtalya üçgeninde kalan bölümünde 119 göçmeni kurtardığı, daha sonra bu kişileri tahliye etmek için yaptığı "güvenli liman" çağrısına, İtalya'nın kurtarma bölgesine 1150 kilometre uzaklıktaki Carrara limanını tahsis ettiği belirtildi.

İtalya'nın uzakta bir liman tahsis etmesine tepki gösterilen STK paylaşımında, "Uzaktaki limanların tahsis edilmesinin amacı, gemileri, kurtarma operasyonu düzenledikleri bölgeden uzakta tutmak ve böylece tehlike altındaki insanları kurtarmamızı engellemek." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo da X platformundan yaptığı paylaşımda, "Güvenli liman yakında olmalıdır. Bir kurtarma operasyonunun ardından uzun yol yapmak, geldikleri yerlerde zaten maruz kaldıkları istismar ve şiddet nedeniyle travma yaşayan ve denizi geçerek gelen kişilerin daha fazla acı çekmesine yol açabilir." ifadesini kullandı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, yılbaşında ilk olarak kanun hükmünde kararname şeklinde yürürlüğe aldığı ve sonra şubatta yasalaştırdığı "STK yasası" olarak bilinen düzenleme, kurtarma operasyonu yapan STK gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırdığı gerekçesiyle insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekiyor.

Söz konusu yasa, STK gemilerinin denizde birden fazla kurtarma operasyonu yapmaması ve bunu yapanlara geçici süreli operasyon durdurma gibi idari yaptırımlar öngörüyor.

Diğer yandan, İtalya'ya güneyden düzensiz göçmen gelişleri de kış mevsimi olmasına rağmen devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Noel günü 25 Aralık'ta 278 göçmenin geldiği Lampedusa'ya bugün 5 teknede toplamda 173 göçmen daha ulaştı. Göçmenlerin; Tunus, Mali, Gine, Sudan ve Fildişi Sahili'nden geldiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-22 Aralık tarihlerinde denizi aşarak gelen göçmen sayısı 153 bin 677 oldu. Bu yılki göçmen geliş sayısı, son yıllarda kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İtalya'ya gelen düzensiz göçmenlerden yaklaşık yüzde 70'inin, Avrupa'da ilk ayak bastığı yerin Lampedusa olduğu belirtiliyor.

Dönem dönem ciddi göç baskısına maruz kalan Lampedusa Adası'na bu yıl sadece 11-17 Eylül haftasında 11 bin civarında düzensiz göçmen gelmişti. Bu durum, Ada'da acil durum ilan edilmesine neden olmuş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ada'yı ziyaret ederek, 10 maddelik "İtalya'ya destek planı" açıklamıştı.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ya da uzakta bir liman tahsis etmesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte farklı güçlüklerle karşılaşıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.