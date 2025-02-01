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Uluslararası suç örgütü lideri Sedat Peker, yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde üniversite bitirdi.

SEDAT PEKER BAE'DE ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker, üniversiteden mezun oldu. Uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren Peker, ailesiyle mezuniyet fotoğrafını paylaştı.

OĞLU MEZUNİYET FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Sedat Peker'in oğlu Boğaçhan Talha Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın mezuniyet yemeğindeyiz. İnşallah ben de senin izinden gidip, üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olabilirim. Seninle çok gurur duyuyorum canım babam" ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki Sedat Peker, bilindiği kadarıyla Türkiye'de Kadıköy İntaş Lisesi'nde okudu. Peker'in BAE'de hangi üniversiteden mezun olduğu bilinmiyor.