ŞEHİT BABASI \'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM\'

Eskişehir'e şehit ateş düştü (2)

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in taziye evini ziyaretinde bulundu. Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle görüşen Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua ederek başsağlığı diledi. Şehit Evcin'in babası Nazif Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, 'Dün kandili kutladı bana 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyarette Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz onlar diridirler. Dolayısla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımızda Allah'ın izniyle, peygambirimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah şeklinde konuştu. Baba Nazif Evcin ise Cenab-ı Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerinizi bağışlasın, Allah'a emanet olun dedi.