Şehit Üsteğmen Ayar, Trabzon’da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Şehit Üsteğmen Ayar, Trabzon’da Toprağa Verildi

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene çok sayıda kişi katılırken, şehidin cenazesi ikindi namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

10.09.2024 17:29
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IRAK'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, dün askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehit Üsteğmen Ayar için bugün Köprübaşı ilçesinde tören düzenledi. Törene şehidin babası Ali Yılmaz, annesi Havva, kendisi gibi Irak'ın kuzeyinde görevli ağabeyi Kıdemli Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve binlerce kişi katıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen Ayar, Trabzon’da Toprağa Verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Üsteğmen Ayar, Trabzon’da Toprağa Verildi - Son Dakika


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