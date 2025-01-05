Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabrinde düzenlenen törenle anıldı.

05.01.2025 15:16
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İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabrinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'nde devam eden programda, şehit adına hazırlanan belgesel izletildi, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda, şehidin anısına düzenlenen yarışmada birinci seçilen gelen kompozisyon okundu.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, yaptığı konuşmada, Sekin'in 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olduğunu anımsattı.

Türker, "Teröristlerin saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve şehadete yürüyen polis memuru şehit Fethi Sekin, kahramanlığıyla adını tarihe ve tüm Türkiye'nin kalbine altın harflerle yazdırmıştır." dedi.

Fethi Sekin'in vatan ve millet sevdasının simge isimlerinden biri olduğunu ifade eden Türker, şunları kaydetti:

"Fethi Sekin o gün tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş, hakimlerin, savcıların, avukatların ve vatandaşların canlarını koruma uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstünü olan şehadet mertebesine yürümüştür. Şehidimiz gibi onun meslektaşları, güvenlik güçlerimiz de milletimizin desteğiyle kahramanca mücadele vermiş, teröristlere, hainlere bu ülkeyi dar etmiş, dar etmeye devam ederek muzaffer olacaklardır inşallah."

Şehidin kız kardeşi Fikriye Sekin de ağabeyinin kahramanlığıyla adını tarihe yazdırdığını belirterek, adının hep anılacağını söyledi.

Sekin, acılarının ilk gün gibi taze olduğunu anlatarak, ağabeyi ile gurur duyduklarını ifade etti.

Şehidin dayısı Hikmet Kürüm ise yeğenine Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Konuşmaların ardından külliyede şehidin kişisel eşyalarının bulunduğu alan gezildi.

Programa, şehidin yakınları, Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, kamu kurumları, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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