Şehit polis memuru Mehmet Tozun son yolculuğuna uğurlandı (HABER METNİ EKLENDİ) - Son Dakika
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Şehit polis memuru Mehmet Tozun son yolculuğuna uğurlandı (HABER METNİ EKLENDİ)

Şehit polis memuru Mehmet Tozun son yolculuğuna uğurlandı (HABER METNİ EKLENDİ)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Mehmet Tozun için Seferihisar Fatma Tevfik Uyar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

06.12.2024 17:18  Güncelleme: 17:29
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Mehmet Tozun için Seferihisar Fatma Tevfik Uyar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin öğretmen eşi Sultan Bulut Tozun (35), oğlu Emir Ege (10), kızı Doğa (4), annesi Asiye, babası Ramazan ve kardeşi Nevzat Tozun ile diğer yakınları, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, şehidin meslektaşları katıldı.

DEVLET PROTOKOLÜNDEN ÇELENK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı'nın da aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.

YARALI MESLEKTAŞI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin özgeçmişi okundu. Törene katılanlar arasında olayda yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin de yer aldı. Hastanedeki tedavisi sürerken ambulansla törene getirilen ve tekerlekli sandalyeyle şehit meslektaşının tabutu başına gelen İbrahim Gümüştekin, son yolculuğuna uğurladığı arkadaşının fotoğrafını eline alıp, "Sen ne kadar vicdanlıydın ki cezaevi mahkumunun cebine harçlık bile verirdin" dedi.

'HANİ DAYANACAKTIN, AYAĞA KALKACAKTIN'

Şehit Tozun'un annesi Asiye, babası Ramazan ve kardeşi Nevzat Tozun da son kez tabutun yanına geldi. Şehidin ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çeken eşi Sultan Bulut Tozun'a, yakınları destek oldu. Şehidin annesi Asiye Tozun, "Hani dayanacaktın, ayağa kalkacaktın. Şimdi Peygamber Efendimize cennette komşu ol" demesi yürekleri dağladı. Şehidin yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı. Kılınan namaz sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alındı. Ardından tören kıtası tarafından şehidin naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Mehmet Tozun'un cenazesi, Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne götürülüp, toprağa verildi.

HABER: Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit polis memuru Mehmet Tozun son yolculuğuna uğurlandı (HABER METNİ EKLENDİ) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit polis memuru Mehmet Tozun son yolculuğuna uğurlandı (HABER METNİ EKLENDİ) - Son Dakika
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