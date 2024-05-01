Şehit Rıdvan Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Rıdvan Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehit Rıdvan Gürsoy, binlerce kişinin katılımıyla yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sözleşmeli er Rıdvan Gürsoy, 2 yıldır süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Törene Kütahya Valisi, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

01.05.2024 16:18  Güncelleme: 16:33
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Şehit Rıdvan Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehit Rıdvan Gürsoy dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sözleşmeli er Rıdvan Gürsoy, 2 yıldır devam eden hayat mücadelesini kaybederek şehit oldu.

27 Eylül 2022 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanarak Ankara GATA Hastanesi'ne kaldırılmış ve 2 yıldır devam eden tedavi sonrası 24 yaşındaki Rıdvan Gürsoy, yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Rıdvan Gürsoy'un sözleşmeli asker olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Gürsoy, öğle namazını müteakip Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinin Kadı Mahallesi'nde binlerce kişinin katılımı ile

Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Cenaze namazının ardından askeri törenle şehidin naaşı gözyaşları içinde Balıköy mezarlığına defnedildi.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, siyasi parti ilçe başkanları, şehit ve Gazi Dernekleri, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Rıdvan Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Rıdvan Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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