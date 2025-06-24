Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın Kara Safhası Tamamlandı - Son Dakika
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın Kara Safhası Tamamlandı

24.06.2025 13:38
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) arama kurtarma unsurlarının katılımıyla bugün, KKTC'nin Girne kentinde yer alan 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in de takip ettiği tatbikatı, Azerbaycan, Cibuti ve Gambiya’dan gelen gözlemciler ile Barış Gücü temsilcileri de izledi.

HABER: Mehmet OFLAZ - KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(KKTC) - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) arama kurtarma unsurlarının katılımıyla bugün, KKTC'nin Girne kentinde yer alan 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in de takip ettiği tatbikatı, Azerbaycan, Cibuti ve Gambiya'dan gelen gözlemciler ile Barış Gücü temsilcileri de izledi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arama kurtarma unsurlarının katılımıyla KKTC'de gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen tatbikat öncesinde, Boğazköy'deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından anı objeleri takdim edildi.

Basın bilgilendirme toplantısının ardından tatbikatın kara safhasına geçildi. Kara safhasını, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin ailesi ile Azerbaycan, Cibuti ve Gambiya'dan gelen gözlemciler ve Barış Gücü temsilcileri takip etti.

Kara safhası gerçekleştirildi

Tatbikatta senaryo gereği KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı yolcu uçağı tarafından Girne semalarında tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi (SARSAT Sistemi) üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından alınmasıyla, durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Ardından bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri (AKBİR), sağlık personeli ve kara aracı. (Ambulans, İtfaiye) bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ayrıca T.C. Arama Kurtarma Teşkilatı'ndan da Arama Kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla iki Arama Kurtarma Uçağı, bir Arama Kurtarma Helikopteri, bir İHA ve bir Arama Kurtarma Timi de olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli (AKİP) olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.

Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri gerçekleştirildi. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla tahliyeleri sağlandı.

Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralı tespit edildi ve Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazede ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak, ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi gerçekleştirdi. Tatbikatın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç-gereçler tanıtıldı. Şehit Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli de tatbikata ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Caner Gönyeli kimdir?

Caner Gönyeli, 1947 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 30 Ağustos 1970 tarihinde Deniz Harp Okulu'ndan Asteğmen olarak mezun oldu ve 30 Ağustos 1971'de Teğmenliğe nasbedildi. TCG Kocatepe (D-354) muhribi ikmal subayıyken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı ve 21 Temmuz 1974'te şehit oldu. Anısı, Girne Deniz Şehitliği'nde yaşatılan Teğmen Gönyeli'nin TSK Övünç Madalyası, kanuni varisine verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın Kara Safhası Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın Kara Safhası Tamamlandı - Son Dakika
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