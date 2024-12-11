Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri\'de son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

11.12.2024 14:17
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Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Baydilli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Baydilli'nin naaşı, Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık Pazartesi günü eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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