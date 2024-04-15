Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, PKK destekçisi Hollandalı gazeteciye yanıt verdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.
Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.
Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk ü kurd bi birati le dijin." ifadelerini kullandı.
Geerdink Türkiye'den sınır dışı edilmişti
Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.
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