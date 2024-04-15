Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, PKK destekçisi Hollandalı gazeteciye yanıt verdi

İskenderun'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Sürücü kaza yerini terk ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis sürücünün bulunması için çalışma başlattı.