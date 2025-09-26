Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi - Son Dakika
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi
26.09.2025 12:45
"Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılanan Ümitcan Uygun'un duruşmasında tanıklar, yaşanan şiddet ve tehditleri anlattı. Kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesine karar verilen dava 12 Aralık'a ertelendi.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak tanınan Sema Esen'in ölümüyle ilgili olarak, sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik," "intihar kararını güçlendirme" ve "eziyet" suçlarından yargılaması sürdürüldü.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka bir davadan tutuklu bulunan Ümitcan Uygun ile tarafların avukatları katılım sağladı. Duruşmayı, hayatını kaybeden Esen'in ve sanık Uygun'un aileleri de izledi.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

TEHDİT VE SALDIRILARININ ŞAHİDİ ANLATTI

Tanık H.T, maktul Esen'in taksiciliğini yaptığını, Uygun'la birkaç kez karşılaştıklarını söyleyerek, "Ümit birkaç kere Sema taksiye binerken müdahale etti. Yumruk attığına da şahit oldum. Arabasıyla önümüzü kestiği de oldu. Sema'yı arabadan indirmeye çalıştı, müdahale ettim. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini de duydum. Kavgalarına 2-3 kere şahit oldum, bunlar Sema'nın ölümünden yaklaşık 4 ay önce yaşandı." beyanında bulundu.

Aleyna Çakır Davasında Ümitcan Uygun'un Yargılanmasına Devam Edildi

AĞLAYARAK ARADI "SEMA İNTİHAR ETTİ" DEDİ

Tanık M.C.Ç. ise bu konuyla alakalı bilgisi olmadığını belirterek, sanıkla iş yaptıklarını ve olay gecesi kendisinin asker eğlencesi için toplandıklarını, sanığın da orada olduğunu söyledi.

Gece alkol aldıklarını ve sanığın arkadaşlarından kendisini eve bırakmalarını istediğini dile getiren M.C.Ç, "Beni saat 03.00 gibi aradı, 'eve geldim' dedi. Aynı gün öğlen saatlerinde beni ağlayarak aradı, 'Sema intihar etti, onun evine gidiyorum' dedi." diye konuştu.

SON SÖZÜ "HAKKINI HELAL ET" OLMUŞ

Tanık K.Ö. de olaydan önce Sema'yla aralarının bozuk olduğunu, gece aradığında şaşırdığını anlatarak, "Sema beni aradığında yeni yaptırdığım estetiği konuştuk. Ümitcan ailesiyle yemekte demişti. Telefonu, 'hakkını helal et' diyerek kapattı. Aramız bozuk olduğu için öyle söylediğini düşündüm. Ertesi sabah ölüm haberini aldım. Sema'nın rahat bir hayatı vardı. Ümitcan ona çalışma derdi. Kavgalarına şahit olmadım" dedi.

Söz verilen tanık H.T.P, maktul Esen'in ölüm haberini aldığında karakola gittiğini, orada sanığı ağlarken gördüğünü anlatarak, şu beyanda bulundu:

"Sema'yla aynı yerde çalışıyorduk. Geldiğinde videoları ya da vücudundaki çürükleri gösterirdi. Abla kardeş ilişkimiz vardı. Ayrılmasını söylerdim, 'gönlümü alıyor' derdi. İşe ara sıra geldiğinden çok sık görüşmüyorduk. Sema hayat doluydu kendine bir şey yapacağını düşünmüyorum. İlk tanıştığımızda Sema madde kullanmıyordu, Ümitcan'dan sonra bu durum dikkatimi çekti. Sema'yı hep silahla tehdit edermiş, bana Ümitcan'ın ağzına silah soktuğu bir videoyu da göstermişti."

Söz konusu beyanların ardından söz alan sanık Uygun, aleyhe olan ifadeleri kabul etmediğini ve tanık olarak dinlenilen kişileri tanımadığını söyledi.

Müşteki avukatları, aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini daha sonra yazılı savunma yapacaklarını söyleyerek, mahkemeden, kamera kayıtlarının yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının talebini kabul ederek, kamera kayıtlarının tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 12 Aralık'a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Davanın iddianamesinde, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

