SENCON 2023 Fuarı Dakar\'da Başladı

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Senegal'de, 80'den fazla Türk firmanın katıldığı uluslararası inşaat, altyapı, yenilenebilir enerji ve otomotiv fuarı SENCON başladı.

Türk bir firma tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen SENCON, başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde (CICAD) kapılarını açtı.

Açılışa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın yanı sıra İtalya, Tunus ve İran'ın Dakar büyükelçileri, Senegal Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Fuar organizatörü firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan, açılışta yaptığı konuşmada, Senegal'i bölgede uluslararası fuar merkezi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Kalkan, 60 katılımcı firmayla başladıkları SENCON'da bugün firma sayısının 300'e ulaştığını ve durumdan gurur duyduklarını söyledi.

Yenilikçi ve sürdürülebilir amaçlarla yola çıkan "SENCON 2025"in Senegal'in 2050 kalkınma hedefleriyle de örtüştüğünü vurgulayan Kalkan, SENCON'un, Afrika'daki konut ve inşaat sektöründeki en yeni gelişmeleri takip etmek için eşsiz fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kalkan, bundan sonra düzenleyecekleri fuarlarla Batı Afrika'da inşaat ve yapı sektörünün gelişimi ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

SENCON'a Türkiye'den 80 firma katıldı

Büyükelçi Sağman ise AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, SENCON'un Senegal'de düzenlenen en önemli fuarlardan biri olduğunu belirterek, bu sene enerji, otomobil ve yedek parça alanlarından da katılım olduğunu söyledi.

Sağman, bu seneki fuara 80'den fazlası Türkiye'den olmak üzere 300'ün üzerinde firmanın katıldığının altını çizerek, Afrika'da birçok ülkeden mimarların da katılım sağladığını dile getirdi.

Senegal'in kalkınmakta olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Sağman, SENCON'a katılım ve ilginin her sene giderek artmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Açılışın ardından Büyükelçi Sağman ve Kalkan, fuar alanını gezdi, Türk firmalara ait stantları ziyaret etti.

SENCON, 8 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.