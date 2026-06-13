Senegal'de Albinolar Güneş Kremi Üretiyor - Son Dakika
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Senegal'de Albinolar Güneş Kremi Üretiyor

Senegal\'de Albinolar Güneş Kremi Üretiyor
13.06.2026 11:20
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TİKA'nın desteklediği laboratuvar, albinizmli bireylere güneş kremi üretimi imkanı sunuyor.

Senegal'de güneş kremine ulaşmakta güçlük çeken albinizmli bireyler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan laboratuvarda güneş kremi üreterek hem ülkede hem de Batı Afrika'da bir ilke imza attı.

Doğuştan melanin pigmentinin eksikliğiyle karakterize genetik bir durum olan albinizm, bireyleri güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı savunmasız bırakıyor.

Dünya genelinde yaklaşık her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde görülen albinizm, Afrika'da her 5 bin ila 15 bin kişiden birini etkiliyor.

Pigment eksikliği nedeniyle yoğun güneş ışığına maruz kalan albinolar, ciddi cilt hastalıkları ve cilt kanseri riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Ancak birçok Afrika ülkesinde yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin pahalı olması veya yeterince bulunmaması nedeniyle albinolar bu ürünlere düzenli erişemiyor.

Bu kapsamda TİKA Dakar ofisi, Senegal Ulusal Albino Derneği (ANAS) bünyesinde güneş kremi üretim laboratuvarı kurdu.

Senegal'in en büyük üniversitesi Cheikh Anta Diop Üniversitesi (UCAD) öğretim görevlilerinden eğitim alan albino bireyler, kendi güneş kremlerini üretmeyi öğrenirken üretilen kremler dernek üyelerine ücretsiz dağıtılacak.

"Türkiye'nin bu desteği birçok albinonun kaderini değiştirecek"

ANAS Başkanı Cheikh Modou Thioune, Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde bulunan merkezi ziyaret eden AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Senegal'deki albinoların en büyük sorunlarından birinin sağlık hizmetlerine erişim ve istihdam olduğunu belirten Thioune, laboratuvarın hem güneş kremine erişimi artıracağını hem de albinolar için yeni iş imkanları oluşturacağını söyledi.

Thioune, "TİKA'nın kurduğu laboratuvar, albinoların Senegal'deki en büyük sorunlarından birine çare olacak. Albinolar hem kendi kremlerini üretecekler hem ülke çapındaki tüm albinolar bu kremlerden ücretsiz yararlanacak ve albino olmayan bireylere de bu kremleri ücret karşılığında satılacak. Türkiye'nin bu desteği birçok albinonun kaderini değiştirecek." dedi.

"Hem ülkede hem Batı Afrika'da bir ilk"

ANAS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmadou Aly Sall de birçoğu oldukça yoksul olan albinoların eczanelerde yaklaşık 30-40 dolara satılan güneş kremlerine ulaşamadığına dikkati çekerek uzun süredir devlete benzer bir proje için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Sall, "Senegal devletine yaptığımız çağrılar TİKA'da karşılık buldu. Bu proje hem Senegal hem de Batı Afrika'da bir ilk. Hedefimiz ilk ayda 12 bin tüp güneş kremi üretmek ama zamanla kapasitemizi artırmak istiyoruz. Albinoların kendi güneş kremlerini üretmesi eminim hem bölgede hem kıtada birçok ülkeye de ilham verecek." diye konuştu.

UCAD'da Kimya Mühendisi Mansour Ndiaye de bir süredir dernek üyelerine güneş kremi üretimi konusunda eğitim verdiğini ve bugün tam kapasite üretime hazır olduklarını ifade etti.

Ndiaye, üretimin belirlenen standartlarda sürdürülmesi için laboratuvarı düzenli olarak ziyaret ederek teknik destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Güneş kremi üretimi eğitimi alan albinolardan 26 yaşındaki Abdoul Aziz Sall de kendileri için hayati önem taşıyan güneş kremlerini kimseye ihtiyaç duymadan üretebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Sall, "Hem kendi adıma hem tüm albinolar adına çok gururlu ve mutluyum. Güneş kremi, albinoların sağlığı, istihdamı ve hatta topluma daha rahat entegre olması için oldukça önemli bir unsur. Bu projeyi bizlere armağan eden TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Üretim yapan albinolardan Lala Koulibaly de artık eczanelere bağımlılıklarının biteceğini belirterek kendi güneş kremlerini üretebilecek olmanın kendilerine büyük bir güven ve bağımsızlık kazandırdığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal'de Albinolar Güneş Kremi Üretiyor - Son Dakika

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