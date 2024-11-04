Seramik Sektörü Yatırım Teşvikleriyle Güçlenecek - Son Dakika
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Seramik Sektörü Yatırım Teşvikleriyle Güçlenecek

Seramik Sektörü Yatırım Teşvikleriyle Güçlenecek

Bakan Kacır, seramik sektöründeki 2,5 milyar dolar üretim ve yeni teşviklerle yatırımların artacağını duyurdu.

04.11.2024 14:59
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır UNICERA 2024 Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Mehmet Fatih Kacır "Seramik sektörümüz geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye'ye değer kattı. Bugün seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 3'üncü dünyada 10'uncu sıradayız.Çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığımız ve çok yakında ilan edeceğimiz yeni yatırım teşvik sistemimizle finansmanı kolaylaştırıcı tedbirlerle yatırımcılarımızı destekleyeceğiz." dedi.

Bu yıl 36.'sı düzenlenen Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı açılış töreni İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ATO Başkanı Gürsel Baran, TSF Yönetim Kurul Başkanı Zeki İlter Yurtbay, Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TOBB Seramik Sektör Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay katıldı.

2,5 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM 1,3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİN İHRACAT

Seramiğin Türkiye'ye ihracat gücü kattığını belirten Kacır, "Seramik karoda Avrupa üçüncüsü dünya beşincisiyiz. Seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'nın ikincisi, seramik sofra ve süs eşyalarından dünyanın dokuzuncu büyük ihracatçısıyız Türk Malı damgasının; kalite, tasarım, güven, yenilikle eş anlamlı hale gelmesinde rol üstlendi. Seramik sektörümüz geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye'ye değer kattı. Bugün seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 3'üncü dünyada 10'uncu sıradayız. Son 22 yılda, seramik sektöründe gerçekleşen toplam 138 milyar lira sabit yatırım tutarındaki 517 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 39 bin istihdamın önünü açtık. Sektörümüzü her daim, tüm imkanlarımızla desteklemeye, teşvik mekanizmalarımızı devreye alarak gücünüze güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

'1 MİLYAR LİRA DESTEK SUNDUK'

Bilim insanlarına destek sunduklarını ifade eden Kacır, "Geçtiğimiz 22 yılda, TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında, özellikle seramiğin yüksek teknoloji alanlarında kullanımına yönelik 444 projeye ve bu alanda çalışan 598 bilim insanına 1 milyar lira destek sunduk. Yalnızca Avrupa'da değil dünya genelinde iklim politikaları ile sanayi ve teknoloji politikalarının bağlantısının artması, sanayimizin uluslararası pazarlarda rekabetçiliği için sürdürülebilir ve çevreci bir üretim altyapısı tesis etmeyi zorunlu kılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sektörümüzü yatırım teşvik sistemimizle, destek mekanizmalarımızla, yatırımcılarımızın ve üreticimizin önünü daha da açacak yeni uygulamalarla ileriye taşımayü sürdüreceğiz. Şunu asla unutmayalım, uzun vadede sanayimizin istikrarlı büyümesini temin edecek, ihracatta rekabet gücümüzü artıracak esas unsur, verimliliğimiz ve katma değerli üretimimizdir ve bunun için de istikrar esastır. Fiyat istikrarı hedefli enflasyonu düşürme hedefli sıkı para politikasının yatırımları yavaşlatıcı etki oluşturmaması adına önümüzdeki dönemde ilave tedbirler almaya devam edeceğiz.Çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığımız ve çok yakında ilan edeceğimiz yeni yatırım teşvik sistemimizle finansmanı kolaylaştırıcı tedbirlerle yatırımcılarımızı destekleyeceğiz. Ülkemizde yatırımların devam etmesi için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde yeni tedbirleri hayata geçirmeye devam edeceğiz " dedi.

'HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLARI AŞAN DÖVİZ GİRDİSİNE ULAŞMAK'

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, "Küresel seramik ürünleri pazarından yüzde 2.1 bir pay alan ülkemiz bir önceki yıl gerçekleştirdiği 1.4 milyar dolarlık ihracatla dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasındaki konumunu güçlendirdi. Sektör ihracatımızda ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkeler ilk sıralarda yer almakta ve bu yönüyle sektörümüz yüksek marka değerini layıkıyla ortaya koymaktadır. Seramik sektöründe ihracat potansiyelimizin daha yüksek olduğuna yürekten inanıyoruz, hedefimiz kısa vadede toplam 2 milyar doları aşan bir döviz girdisine ulaşarak sektörün tüm alt ürün grupları bazında küresel ihracatta ilk beş ülke arasındaki yerimizi sağlamlaştırmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seramik Sektörü Yatırım Teşvikleriyle Güçlenecek - Son Dakika

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