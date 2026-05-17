Serik'te 3 Cinayet: Ahmet Bayar Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serik'te 3 Cinayet: Ahmet Bayar Tutuklandı

Serik\'te 3 Cinayet: Ahmet Bayar Tutuklandı
17.05.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü sürücü Ahmet Bayar, tartışma sonrası 3 kişiyi tabancayla vurdu, ardından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam tabancayla 3 kişiyi öldüren Ahmet Bayar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bayar, tutuklandı.

Bayar emniyetteki ifadesinde, "Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi.

ÜÇ ARKADAŞ DEFNEDİLDİ

Diğer yandan, Bayar' tarafından öldürülen Emre Savran, Oğuz Avcı ve Bilgin Korkut'un cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Akbaş Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te 3 Cinayet: Ahmet Bayar Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 23:51:31. #7.13#
SON DAKİKA: Serik'te 3 Cinayet: Ahmet Bayar Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.