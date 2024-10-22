Serkan Kaptan Letonya Fahri Konsolosu Atandı - Son Dakika
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Serkan Kaptan Letonya Fahri Konsolosu Atandı

Serkan Kaptan Letonya Fahri Konsolosu Atandı

TAV Havalimanları Başkanı Serkan Kaptan, Letonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak atandı.

22.10.2024 13:10
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TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Letonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak atandı. Kaptan'ın fahri konsolosluk beratını Letonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baiba Braze takdim etti.

Letonya Cumhuriyeti'nin İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den sorumlu fahri konsolosluk ofisi düzenlenen törenle açıldı. Törene Letonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ve davetliler katıldı.

BRAZE: İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİN DAHA GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze törende yaptığı konuşmada "Letonya ve Türkiye olarak 2025'te karşılıklı ilişkilerimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Letonya'da dış işleri politikamız savunma, ekonomik ilişkiler ve insani ilişkiler olmak üzere üç ana ayak üzerine kurulu ve Türkiye bu üç ayakta da güçlü bir müttefikimiz. İkili ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesini istiyoruz ve bu fahri konsolosluğun da buna katkı sunacağını umuyoruz. Eğitim ve turizm de halklarımız arasında iyi ilişkilerin gelişmesine katkı sunuyor. Bu üç ayaktaki iş birliğimiz bizi daha güçlü, daha zengin kılıyor ve birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor. Serkan Kaptan bu alanlardaki hali hazırda süren çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

KAPTAN: TAV HAVALİMANLARI OLARAK 2009'DAN BU YANA RİGA HAVALİMANI'NDA FAALİYET GÖSTERİYORUZ

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı ve Letonya Fahri Konsolosu Serkan Kaptan, "Türkiye ile Letonya arasında uzun bir tarihe dayalı iyi ilişkiler bulunuyor. Türkiye Letonya Cumhuriyeti'ni 1925'te tanımış, Baltık bölgesindeki ilk konsolosluğunu da 1929'da Riga'da açmıştır. İki ülke arasında yıllık 700 milyon dolara ulaşan bir ticaret hacmi bulunuyor. Özellikle eğitim ve turizm alanındaki ilişkiler iki ülke halklarının yakınlaşmasını sağlıyor. TAV Havalimanları olarak 2009'dan bu yana Riga Havalimanı'nda faaliyet gösteriyoruz. Riga Havalimanı ve ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Baltic'in başarısına katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Başkanlığını üstlendiğim DEİK Türkiye-Letonya İş Konseyi'nde de da iki ülke iş insanlarının ilişkilerinin gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Letonya AB ve NATO üyesi bir ülke. Sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler, eğitimli ve misafirperver insanlarıyla Baltık bölgesinin ve Kuzey Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biri. İstanbul Fahri Konsolosu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine daha fazla katkı sunacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Letonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serkan Kaptan Letonya Fahri Konsolosu Atandı - Son Dakika

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