EMEP liderinden çözüm süreci uyarısı

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "çözüm sürecine" yönelik, "Kürt halkının taleplerini yerine getirmeden yerine getiriyormuş gibi davranarak, onların ne tür adımlar atacağını tarif ederek ve Kürt muhalefetini de yalnızlaştırarak Türkiye'deki bütün toplam muhalefet güçlerini bölüp parçalayarak kendi yoluna devam etmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz bu oyuna gelmemeliyiz" dedi.
EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslan, yaklaşık üç aydır Silivri'de tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ'ın bugünkü duruşmasına ilişkin, "Bu duruşma aslında gazeteciliğin yargılanmasıdır, gerçekleri yazanların yargılanmasıdır. Sevgili Alican Uludağ'ın bugün görülecek duruşmadan sonra serbest bırakılmasını istiyoruz. Sadece Alican Uludağ'ın değil, tutuklu bulunan bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını, özgürce kalemlerini kullanabilecekleri bir yaşama kavuşmalarını istiyoruz" dedi.
Aslan, Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te yaşanan ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili 7'si tutuklu, 2'si firari toplam 16 sanıklı davanın dün görülen 2'inci duruşmasına ilişkin şunları söyledi:
"Bu katliam yaşandığında Çalışma Bakanı, Valisi, Kaymakamı, Emniyet Müdürlüğü'nden tutalım da devletin bütün kurumları üç maymunu oynamıştı. Sessizlerdi, görmemişlerdi, duymamışlardı. Ama Dilovası'nda üçü çocuk, altısı kadın ve biri erkek işçi olmak üzere 7 işçi yaşanan yangında hayatını kaybetti. Dünkü duruşmada bir kez daha gördük ki daha önce alınmayan önlemler, adaletsizlikle devam ediyor. Ailelerin bütün talepleri, hukukçuların talepleri, demokrasi güçlerinin talepleri görmezden gelindi ve duruşma Gebze'de görülmesi gerekirken Kandıra Cezaevi'ne taşındı. Bu duruşmanın Gebze'ye alınmasını talep ediyorlar. Hukukçular bunu talep ediyor, demokrasi güçleri talep ediyor ama Adalet Bakanı Akın Gürlek ve onun temsilcileri bu duruşmayı Kandıra'da görmeye, orada adaletsizliği derinleştirmeye devam ediyorlar. Talebimiz, bir an önce bu duruşmanın Gebze'de büyük bir salona alınmasıdır."
Dün bu duruşmada, 2023 yılında orada işe girmiş 14,5 yaşındaki bir göçmen işçinin tanıklığına şahit olduk. Orada üç çocuk hayatını kaybetti. Aynı zamanda bu duruşmada da 22 yıl çalışmış, daha sonra işten ayrılmış ama tekrar oraya dönmek zorunda kalmış bir göçmen işçinin o iş yerinde yaşananlara tanık olduk. Adeta bir tezgah düzeninin 'ben geliyorum' dediği bir ortamla karşı karşıya olduklarını, ücretlerinin nasıl kesildiğini, 12 saat nasıl çalıştırıldıklarını, haklarının nasıl gasbedildiğinin tanıklığına şahit olduk orada. Şimdi buradan Çalışma Bakanı'na, dönemin ve bugünkü Çalışma Bakanı'na ve bütün kamu yetkililerine sesleniyoruz: Bu yaşanan iş cinayetinden çok açık bir biçimde sorumludurlar ve yargılanmaları gerekir. Gerçek bir adalet için kamudaki bütün görevlilerin yargılanması gerekir."
