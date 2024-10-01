Siberağ-8 Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siberağ-8 Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-8 Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

01.10.2024 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 8 ilde düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarında, hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 8 ilde 'Siberağ-8' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de yürütülen operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 16 milyon 800 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi. Ayrıca, çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden savcıları ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siberağ-8 Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:33:20. #1.13#
SON DAKİKA: Siberağ-8 Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement