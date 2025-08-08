Sıcak Hava Dalgası 22 İlde 40 Dereceyi Geçti

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44,5 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 44,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 43,7 ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 43,3 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Şırnak, Cizre 44,5 Gaziantep, Karkamış 44,1 Şanlıurfa, Ceylanpınar 43,7 Diyarbakır, Bismil 43,3 Siirt, Kurtalan 43,1 Burdur, Bucak 43 Mardin, Nusaybin 42,9 Antalya, Döşemealtı 42,7 Muğla, Milas 42,5 Aydın, Çine 42,4 Adıyaman, Besni 42,2 Kilis, Elbeyli 42,2 Batman, Beşiri 41,9 Adana, Feke 41,7 Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu 41,4 Hatay, Kırıkhan 41,3 Mersin, Mut 41,1 İzmir, Beydağ, Bayındır, Tire 40,5 Elazığ, Keban 40,4 Malatya, Yazıhan 40,4 Iğdır, Aralık 40,1 Osmaniye, Sumbas 40

Kaynak: AA