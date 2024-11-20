Sıcaklıklarda 15 Derece Düşüş - Son Dakika
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Sıcaklıklarda 15 Derece Düşüş

Sıcaklıklarda 15 Derece Düşüş

Hafta sonu hava sıcaklıkları 10-15 derece düşecek, yağışlar ve fırtına etkili olacak.

20.11.2024 17:20
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Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, sıcaklıkların cumartesi itibarıyla kuzey kesimlerinde, pazar günü de ülke genelinde 10 ila 15 derece düşeceğini bildirdi.

Gelecek günlerde Türkiye'nin iki farklı yağış sisteminin etkisinde kalacağını aktaran Tekin, "Yarın ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağış etkili olacak. Cuma günü ülkemizin iç ve güney kesimlerinde etkili olduktan sonra ilk yağış sistemi yurdu terk edecek." diye konuştu.

Tekin, cumartesi günü ikinci yağış sisteminin etkili olacağını, iç, batı ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini söyledi.

Yeni gelen yağışlı sistemle kuvvetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtınanın etkili olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Yarın Marmara'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarımız var. Bu uyarı yarın gece saatlerine kadar devam edecek. Kuzey Ege ve Ege kıyılarında da yağışlar kuvvetli olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, fırtınaya karşı tedbirli olmasını istiyoruz. Yarın Antalya'nın doğu kesimlerinde, Alanya, Manavgat çevrelerinde, Isparta ve Burdur'un doğusuyla güneyinde yağışlar kuvvetli olacak. Yarın ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde, güney ve güneybatıda, öğle saatlerinden itibaren ise Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgar fırtına şeklinde esecek."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak görüleceğini belirten Tekin, sağanağın cumartesi günü yer yer kuvvetli olacağını aktardı.

Başkentte cumartesi günü akşam saatlerinden sonra sıcaklığın düşmesiyle karla karışık sağanak görüleceğine dikkati çeken Tekin, "Gece saatleri itibarıyla yağışların sona ermesini bekliyoruz. Pazar günü gece sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışını görebiliriz." dedi.

Tekin, Ankara'da 15-17 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi itibarıyla oldukça düşeceğini söyledi.

İstanbul'da da önümüzdeki 3 gün boyunca sağanağın etkili olacağını, kısa sürede yağış miktarının artabileceğini bildiren Tekin, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Yağışla birlikte İstanbul'da fırtınanın da etkili olacağını anlatan Tekin, "Cuma günü İstanbul'da yağış duracak ama kuvvetli rüzgar devam edecek. Hava sıcaklıkları yarın ve cuma 18-19 derece civarında olacak. Yeni gelen sistemle İstanbul'da sıcaklıklar pazar günü 10 dereceye kadar düşecek. Böylece İstanbul'da sıcaklıklar 8-9 derece düşmüş olacak." ifadelerini kullandı.

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak görüleceğini belirten Tekin, yarın yağışların ve lodosun kuvvetli olacağını aktardı. Cuma günü yağışın şiddetinin azalacağını ancak rüzgarın devam edeceğini dile getiren Tekin, 18-19 derece olan sıcaklıkların pazar günü 11-12 dereceye düşeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıcaklıklarda 15 Derece Düşüş - Son Dakika

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