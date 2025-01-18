Side, Türkiye\'nin İlk Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Olacak

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ANTALYA İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, "Kültürel, coğrafi anlamda göz bebeğimiz Side'yi sürdürülebilir destinasyon ilan etmek için çalışmalarımıza başladık. Bu bölgeyi Türkiye'de ilk defa sürdürülebilir turizm destinasyonu ilan edeceğiz" dedi.

Manavgat'ta turizm konaklama sektörünün yaşadığı sıkıntılar ve sorunların çözümü amacıyla Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) tarafından 'Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, sivil toplum kuruluşu ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE 7 MİLYAR EURO CİRO

MASTOB Başkanı Ahmet Özden, turist sayısı ve turizm geliriyle Türkiye'nin turizmde marka haline geldiğini söyledi.

Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çalışmalarıyla Türkiye'nin tanıtımının dünyada etkin şekilde yapıldığına değinen Özden, Antalya'nın en fazla yatak kapasitesine sahip Manavgat'ta konaklama sektörünün yaklaşık 7 milyar euro ciroya ulaştığını belirtti. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, ilçedeki iş insanlarına vergisini ödemesinden dolayı teşekkür etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise turizm sektörü için hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, ise şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde sürdürülebilirlik var. Pandemi çıktığında güvenli turizm sertifikasyon programını başlatmıştık. Şimdi hepinizin de bildiği sürdürülebilir turizm programıyla devam ediyoruz. Kültürel, coğrafi anlamda göz bebeğimiz Side'yi sürdürülebilir destinasyon ilan etmek için çalışmalarımıza başladık. Bu bölgeyi Türkiye'de ilk defa sürdürülebilir turizm destinasyonu ilan edeceğiz. Bu konuda da hepinizden hem destek hem de fikirler bekleyeceğiz. Bunun yanı sıra Side'de 'Geleceğe Miras' adını verdiğimiz, Arkeolojik ve Kültürel Miras Yönetim Programı var. O da Türkiye'de bu işin başlatıldığı noktalardan bir tanesi. Amacımız uzun vadede, Side'de, kitle turizmiyle tarih turizmini arttırmak."

HABER-KAMERA: Ömer KARÇA/MANAVGAT,