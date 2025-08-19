Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu'na katıldı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Valiler ve Belediye Başkanları Forumu kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla, vakfın Asya'daki uluslararası işbirliklerini güçlendirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, forum süresince yürütülen görüşmelerle Asya kıtasındaki işbirliklerinin stratejik vizyonu güçlendirildi, sürdürülebilirlik alanında uluslararası işbirlikleri ileriye taşındı. Görüşmelerde Singapur'dan Japonya'ya, Malezya'dan Birleşmiş Milletler'e kadar geniş bir yelpazede temaslar kuruldu.

ASEAN Başkentleri Valileri ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapan Ağırbaş, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan ve 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla küresel ölçekte kabul gören, 193 ülkede karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi'nin geldiği noktayı anlattı.

Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda medeniyet temelli bir kalkınma modeli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, bu hareketin artık uluslararası alanda bir referans noktası haline geldiğini belirterek, "Biz sıfır atığı yalnızca atıkların azaltılması olarak değil, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Hedefimiz, şehirlerimizi hem çevresel hem sosyal açıdan daha yaşanabilir, ilham veren örnek şehirler haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Singapur ve Malezya ile işbirliği anlaşmaları

Ağırbaş'ın, forum kapsamında Singapur Devlet Bakanı Low Yeng Ling ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Singapur arasında yürütülebilecek işbirlikleri değerlendirildi. Taraflar, Sıfır Atık Vakfı ile ilgili bakanlık arasında bir işbirliği anlaşması imzalanması konusunda mutabık kaldı.

Vakıf, Malezya'nın önde gelen kurumlarından "Think City" ile de bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında sürdürülebilir şehircilik, kültürel mirasın korunması ve topluluk odaklı projeler üzerine ortak çalışmalar yürütülecek.

Vakıf Başkanı Ağırbaş, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile Malezya'daki sıfır atık çalışmalarını değerlendirdi, ayrıca C40 Asya & Pasifik Direktörü ile bir araya gelerek C40 üyesi belediyelerle yapılabilecek ortak projeleri istişare etti.

BM ve bölgesel kuruluşlarla görüşmeler

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Asya-Pasifik Bölge Ofisi Direktörü Kazuko Ishigaki ve ekibiyle yaptıkları görüşmede bölgedeki faaliyetler üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Taraflar, bölgedeki uygulamaların derlenmesi ve yerel kuruluşlara danışmanlık verilmesi konusunda mutabık kaldı.

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin ile yapılan görüşmede ise Sıfır Atık Vakfı ve ICLEI arasındaki mevcut işbirlikleri değerlendirildi ve COP30 kapsamında yapılacak ortak çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Asya-Pasifik Genel Sekreteri Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi ile gerçekleştirilen toplantıda, iki kurum arasında işbirliği anlaşması imzalanması konusunda mutabakata varıldı.

Asya stratejisi kapsamında anlaşmalar

Yokohama şehri temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, Japonya'daki sıfır atık uygulamaları değerlendirilirken, Sıfır Atık Vakfı ile Japonya arasında işbirliği yapılması kararı alındı.

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming ile de yaptığı görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda işbirliği anlaşması imzalanması kararı alındı.

Programın sonunda Ağırbaş, Kuala Lumpur Belediye Başkanı Mohd Maimunah Sharif'in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. İkili, geçmiş dönem çalışmaların yanı sıra 2024 yılında sürdürülebilir şehir yönetimi, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında imzalanan stratejik işbirliği protokolünü değerlendirdi.

Türkiye'deki Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda özel toplantılar düzenlenecek

Sıfır Atık Vakfı, sadece Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarla değil, aynı zamanda bölgesel organizasyonlarla da iş birliklerini derinleştiriyor. Güney Kore, Çin ve diğer Asya ülkeleriyle yeni protokoller hayata geçirilecek.

Türkiye'de yapılacak Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Asya ülkelerinin belediyeleriyle özel yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek. Ayrıca, Asya Ülkeleri Belediyeler Birliği ile özel bir oturum gerçekleştirilerek bölgesel işbirliği daha da pekiştirilecek.