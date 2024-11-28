Sigortasız İşçi Çalıştırma Tartışması

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(ANKARA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın İşgücü Uyum Programı kapsamında sigortasız işçi çalıştırıldığını belirtmesi üzerine, İŞKUR temsilcisine tepki göstererek, "Bir saat de çalışsa sigortasını yapmak zorundasın. Bu Anayasa'ya aykırı. Böyle bir şey içinde olabilir mi Çalışma Bakanlığı. Bu konuyu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sigortasız işçi çalıştırmakla mücadele eden bir devlet. Bunu kabul edemeyiz. Bu siyasi bir mevzu değildir. Çağırıp soracağız, bunun hazırlığını yapın" ifadesini kullandı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Çalışma Bakanlığı'nın İşgücü Uyum Programı'nda makro bir problem var. Sigortasız olarak çalıştırılıyorlar. Çalışma hayatına ilişkin bir düzenleme yapacaksak, bizzat bakanlık tarafından sigortasız çalıştırmaya yönelik de düzenlemeler yapmalıyız. Prim borcu olanlara ilişkin bir düzenlemeyi göremiyoruz. Primleri devlet tarafından karşılananlar ve kendi primlerini ödeyenler ve prim borcu olanlar var. Prim borcu olanların reçeteleri karşılanmıyor. Bazı sağlıkla ilgili ihtiyaçlar, geri ödeme kapsamına alınmadı. Örneğin TİP-1 diyanet çocukların pompaları, kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçlar, HPV ilaçları. Bu ilaçların karşılanmasına ilişkin bir düzenlemeyi bu kanun teklifinde göremiyoruz. SGK'ya ilişkin düzenleme yaparken, geri ödeme kapsamına alınması gereken ilaçlar ve alınmaması gereken ilaçlarla ilgili daha denetimli çalışmaları göremiyoruz. Binlerce bize mesaj geliyor. 2024 yılı sonrasında emekli olacakların aylıklarında düşüş söz konusu. En düşük emekli aylığının yaşanabilir seviyeye getirilmesine ilişkin bir düzenleme göremiyoruz. Çalışanların, emekçilerin vergi yükünü artıran bir düzenleme var. Ona ilişkin de bir düzenleme göremiyoruz. Bu kanun teklifinin 9 maddesinde Anayasa Mahkemesi'ne aykırılık var. Bu Anayasa Mahkemesi kararlarının yok sayılması anlamına gelir. Etki analizleri görmüyoruz. Mali yükümlülükler içeren kanun teklifleri geldiğinde bütçeye etki analizlerini de görmüyoruz" ifadesini kullandı.

"Bak bu söylediklerin Anayasa'ya aykırı"

Pala'nın eleştirileri üzerine İşgücü Uyum Programı üzerine bilgi veren İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, "Uzun vadede bir sigortadan bahsedemiyoruz. Genel Sağlık Sigortasını, meslek hastalığını karşılıyoruz. Aktif iş gücü programlarında sigorta karşılanmaz" dedi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, "Böyle bir şey olabilir mi? Bak bu söylediklerin Anayasa'ya aykırı. Bir saat de çalışsa sigortasını yapmak zorundasın. Sigortasız işçi çalıştırmak. Böyle bir şey içinde olabilir mi Çalışma Bakanlığı. Bu konuyu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sigortasız işçi çalıştırmakla mücadele eden bir devlet. Bunu kabul edemeyiz. Bu siyasi bir mevzu değildir. Çağırıp soracağız, bunun hazırlığını yapın" diye konuştu.

"Bu işleri paraya dökersek, altından kalkamayız"

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Büyük skandallar nasıl olmuş diye kara kara düşünüyoruz. Bununla ilgili yeni bir düzenleme getirilmemiş. Maalesef önceki yasa teklifinde de böyle olmuştu. Yasa teklifi milletvekillerine iki gün önceden gönderiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yasalarla ilgili yeni yasalar getiriliyor. Bazı maddelerde kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmediğini görüyoruz. İktidar yarın nasıl emeklilerin yüzüne bakacak. İkinci ve üçüncü basamak hizmetlerinde yoğunluk fazla ama birinci basamak hizmetlere bu yapılır mı? Aile hekimliğinde mesai sonrası alternatif tıp uygulaması var. İstismara neden olabilir. Alternatif tıp ne derece bilime uygun. Raporlar ücretli hale getirilecek. Bu işleri paraya dökersek altından kalkamayız. Ben şimdiden uyarayım. Yarın öbür gün büyük skandallar olabilir. Emeklilikteki haksızlıklara yönelik düzenlemeler yok. Sosyal güvenlik ve emekliliğe dair esas çözümler yok" ifadesini kullandı.

"Aile hekimlerinin sorunu para değil"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise "Aile hekimlerinin sorunu para değil. Bence bir meslek grubunu rencide eden bir yaklaşım. Sistemsel bir sorundan bahsediyoruz. Aile hekimlerine ekstra bir para vermek çözüm değil. Onurlu ve koruyucu hekimliğe yakışan bir sistem koymak gerekiyor" diye konuştu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise "SSK ile ilgili kanunda ziraat odalarıyla ilgili düzenleme var. 550 bin civarında çiftçi prim ödeyebiliyor. Ziraat odalarında beş milyon kayıtlı üye var. Türkiye'de iş yaşamı modern köleliğe döndü. Siz bunu en iyi bilen, çözüm üretmeye çalışan bir bakandınız. Staj mağdurlarını, TÜİK işçi, bakanlık ise öğrenci sayıyor. Daimi işçi değil, sürekli işçi çalıştıracak uygulamalar geliştirilmeli. Toplum yararına olan her şeye biz destek veririz" ifadelerini kullandı.

"Aile sağlığını, merkezlerini ticarethaneye çevirmek istediğini görüyoruz"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de, "Yasa teklifinde olanlardan ziyade olmayanlar önemli. Teklifte sosyal güvenlik ve çalışma sorunlarıyla ilgili hayatı sorunlarla ilgili çözümler yok. Sağlığın özelleştirilmesi türküsünü tekrar tutturuyorsunuz. Maalesef aile sağlığını, merkezlerini ticarethaneye çevirmek istediğini görüyoruz. Raporların ücretli hale getirilmesini öngörüyorsunuz. Aile hekimliğine ilk kez geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetini getirmiş oldunuz. Emeklilere ilişkin adaletsizliği giderecek düzenleme yok" diye konuştu.

"Etki analizini görmek istiyoruz"

İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşcı da, "Özellikle açıkları olan bir sisteminin neye mal olduğunu Yenidoğan çetesiyle gördük. Sıfır riskli bir dil kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de eksik bulduğumuz kısımlar var. Toplantı devam ederken etki analizini görmek istiyoruz" dedi.