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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 287
Açılan Sandık Oranı : % 88,04
Kullanılan Oy : 68.200
Geçerli Oy : 64.778
Katılım Oranı : % 72,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 50,7532.874
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 37,3424.189
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 1,981.283
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 1,981.281
CHPZAKİR EKİNCİ% 1,681.086
DİĞER% 1,48959
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,27821
BAĞIMSIZEDİP EKER% 0,93606
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,68444
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,68442
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,47303
BTPEMİR KAPLAN% 0,25164
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,22145
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0852
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0849
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0744
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0636
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ERDEM% 27,891.050
MHPZEKİ GÖKTAŞ% 22,45845
DEM PARTİŞEFİK GÜNEL% 18,94713
YENİDEN REFAHFARUK OKULEVİ% 17,35653
DİĞER% 12,86484
CHPKADİR TAŞKIN% 0,3212
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,083
SAADETMEHMET EMİN CAN% 0,083
HÜDA PARHÜSAMEDDİN ÇİÇEK% 0,031
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 53,722.857
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 39,962.125
CHPSEYİTĞAN ALP% 2,2117
DİĞER% 1,7794
HÜDA PAREMİN TETİK% 153
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,7339
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,316
BTPHASAN TURHAN% 0,2111
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,116
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 84,21
Katılım Oranı : % 73,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 53,747.850
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 43,986.425
CHPRIDVAN OSLUN% 0,4565
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,3450
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,3146
İYİ PARTİYUNUS ULUŞIK% 0,2739
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,2638
DİĞER% 0,2333
BTPAHMET ATALA% 0,1420
SAADETMUSTAFA IŞIK% 0,115
BAĞIMSIZMAHFUZ AYEBE% 0,0913
AB PARTİKADİR ÖZDEMİR% 0,069
HAK-PARMÜMTAZ EREN% 0,035
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 87,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 51,141.819
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 40,541.442
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,36155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,5555
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,4652
MHPALİ BATUR% 0,9534
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 57,071.074
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 34,27645
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 3,5667
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 1,5429
CHPMEHMET OTAĞ% 1,3325
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 1,2724
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,377
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,326
BTPMUSA SIZMAZ% 0,275
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 75,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 82,18143
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 16,0928
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 1,152
HÜDA PARMURAT ORHAN% 0,581

Kaynak: AA

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