|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,67
|Katılım Oranı
| :
|% 75,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 82,18
|143
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 16,09
|28
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 1,15
|2
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 0,58
|1
Kaynak: AA
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00:12 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
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00:10 Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
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00:08 CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
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00:08 Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
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00:07 Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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00:06 Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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