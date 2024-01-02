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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Üzeyir Türker'in cenazesinin getirildiği Akkuş'ta taziye ziyaretine gelen Abdullah Çimen kalp krizi geçirerek vefat etti - Son Dakika
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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Üzeyir Türker'in cenazesinin getirildiği Akkuş'ta taziye ziyaretine gelen Abdullah Çimen kalp krizi geçirerek vefat etti

Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Üzeyir Türker'in cenazesi Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi. Cenazeye katılmak için gelen Türker'in arkadaşı Abdullah Çimen taziye evinde kalp krizi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti. İki arkadaş, cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Üzeyir Türker\'in cenazesinin getirildiği Akkuş\'ta taziye ziyaretine gelen Abdullah Çimen kalp krizi geçirerek vefat etti
02.01.2024 - 21:33,  Güncelleme: 21:35
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ANKARA'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Üzeyir Türker'in (51) cenazesinin getirildiği Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Abdullah Çimen (56), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki arkadaş, bugün yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'da restoran işleten Üzeyir Türker, 31 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türker'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi. Cenazeye katılmak için gelen Türker'in arkadaşı Abdullah Çimen taziye evinde dün akşam kalp krizi geçirdi. Çimen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Üzeyir Türker ile Abdullah Çimen, cenazeleri hastane morgundan alınarak ilçeye bağlı Kızılelma Mahallesine götürüldü. Burada iki arkadaş için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türker ve Çimen, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: DHA
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Ankara, Akkuş, Hastane, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Üzeyir Türker'in cenazesinin getirildiği Akkuş'ta taziye ziyaretine gelen Abdullah Çimen kalp krizi geçirerek vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Üzeyir Türker'in cenazesinin getirildiği Akkuş'ta taziye ziyaretine gelen Abdullah Çimen kalp krizi geçirerek vefat etti - Son Dakika
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