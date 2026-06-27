Şile Belediyesi'nde "vurgun içinde vurgun" iddiası! İtirafçıların anlattıkları şoke etti - Son Dakika
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Şile Belediyesi'nde "vurgun içinde vurgun" iddiası! İtirafçıların anlattıkları şoke etti

Şile Belediyesi\'nde "vurgun içinde vurgun" iddiası! İtirafçıların anlattıkları şoke etti
27.06.2026 15:46
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Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iki şüphelinin ifadeleri, dosyaya "vurgun içinde vurgun" iddialarını taşıdı. İfadelerde, festival ihalesi için firmadan alınan 4 milyon TL'nin başkana 3 milyon TL olarak gösterildiği, kalan 1 milyon TL'nin ise iki kişi arasında 500'er bin TL paylaşılmış olabileceği öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının perde arkası aralandı. "Etkin pişmanlık" yasasından faydalanmak isteyen Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı'nın savcılık ifadeleri yeni delilleri ortaya çıkardı. 

Tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ekibinden Şile'ye gönderilen isimlerin kurduğu sistemle; konser ihalelerinden milyonlar aldığı, 19 villalık projelere imar izni için şantaj yapıldığı, otel ruhsatları ve reklam panoları için tarifeler belirlendiği iddia edildi. Toplanan milyonlarca liralık kara paraların ise belediye meclis üyelerine "maaş" adı altında dağıtıldığı, başkanın makam aracına harcandığı ve yandaşlara lüks otomobil almak için kullanıldığı öne sürüldü. 

2 İTİRAFÇIDAN OLAY İDDİALAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasına giren ifade tutanakları yeni detayları ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "tam yetkili" kıldığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Koordinatör Furkan Yapıcı itirafçı oldu. 

İtirafçı Furkan Yapıcı'nın ifadesine göre, seçim sonrası İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Şile'ye gönderilen Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkanı tarafından adeta "Gölge Başkan" ilan edildi. Sistemin diğer kilit ismi ise Murat Ongun tarafından Şile'ye gönderildiğini her fırsatta dile getiren Ferhat Domurcuk'tu. Oğuz Kaçmaz ile Ferhat Domurcuk'un belediyedeki tüm ihaleleri ve para akışını kontrol altına aldığı iddia edildi. 

"4 MİLYON TL NAKİT 3 ADET IPHONE İSTEDİLER"

Belediyenin çiçek ihalesinin doğrudan Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın yüzde 30 gizli ortağı olduğu Ümraniye'deki bir şirkete verildiği öne sürüldü. Başkanın durumdan haberdar olduğu, ancak "biliniyor görünmek istemediği" iddia edildi. 

İddiaya göre; İBB'den geldiğini söyleyen Ferhat Domurcuk ihalesiz şekilde 7 milyon liralık baskı işini bir firmaya vererek, evrakı imzalamak istemeyen Kültür Müdürü Elif'in odasını bastı. İfadelerde, şebekenin maden firmalarından "sponsorluk" adı altında milyonlar topladığı, Şile Beton'dan 1,5 milyon TL, Soft Şile'den iskan için 500 bin TL, Tranquila Oteli'nin çalışma ruhsatı için 500 bin TL ve Ramada Otel'in reklam panosu için 750 bin TL haraç alındığı kalem kalem anlatıldı.

İfadelerdeki iddialara göre; 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali için konser ihalesi daha yapılmadan "Koşan Adam" firmasının sahibiyle Kartal'daki ofisinde gizli bir toplantı yapıldı. Belediye Başkanı Kabadayı'nın şahsen Sıla'yı, ağabeyinin Melek Mosso'yu, Kaçmaz'ın ise Erdal Erzincan'ı istediği liste üzerinden anlaşıldı. Kağıt üzerinde başka firmaların da teklif vermiş gösterildiği ihale karşılığında firmadan tam 4 milyon TL nakit para ile 3 adet iPhone 15 Pro Max cep telefonu istendiği öne sürüldü. 

VURGUN İÇİNDE VURGUN İDDİASI

Furkan Yapıcı'nın iddialarına göre Özgür Kabadayı rüşvet miktarını 3 milyon TL olarak biliyordu ve Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ile Ferhat Domurcuk, firmadan 4 milyon TL aldı ve gizli bir şekilde aralarında 500'er bin TL olarak paylaşıldı. Yapıcı, paraların, hak edişler ödendikçe poşetler içinde teslim alındığını söyledi. 

"PARAYI VERMEZSENİZ İŞ YAPAMAZSINIZ" TEHDİDİ

Dosyadaki en dikkat çeken iddialardan biri de Kakşa ailesine ait 19 villalık inşaat projesi oldu. İmar işlerini kasten kilitleyip projeye ruhsat verilmesi karşılığında iş insanlarından 3 milyon TL nakit ve 2 adet iPhone 16 Pro Max talep edildiği öne sürüldü. "Parayı verdiniz verdiniz, yoksa Şile'de bir daha iş yapamazsınız" tehdidiyle 3 milyon TL'nin Çekmeköy'de bir kafenin önünde teslim alındığı iddia edildi. 

"DİNLENME RİSKİNE KARŞI BEDEN DİLİ KULLANILDI" İDDİASI

İş insanlarının sorunları çözülmeyip paralarını geri istemeleri üzerine Kabadayı'nın ortam dinlenmesine takılmamak için "Ne kadar verdiniz?" sorusunu ses sormayıp kağıda yazarak sorduğu, iş insanın da eliyle "3" işareti yaparak 3 milyon TL'lik rüşveti doğruladığı ileri sürüldü. 

Rüşvetlerin sadakati satın almak ve lüks bir yaşam sürmek için kullanıldığı öne sürüldü. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın iddialarına göre ise; Kabadayı'nın talimatıyla 7 belediye meclis üyesine iki ay boyunca rüşvet havuzundan zarf içerisinde "maaş" dağıtıldı. İmar danışmanı Durmuş Gümüş ile birlikte 10 bin dolar elden para alındığı, Serbülent Danış isimli şahıstan gelen 1 milyon TL'lik rüşvet zarfı açıldığında, Kabadayı'nın 100 bin TL'sini cebine koyarak makam aracının masrafları için ayırdığının da tutanaklara yansıdığı öne sürüldü. 

Mercan Köşk isimli belediye iştirakinin başına getirilen Kabadayı'nın çocukluk arkadaşı Çağlar Ersoy'a, eşine araba alması için elden 600 bin TL para verdiği, spor akademisi koordinatörü olan meclis üyesine "boşanma masrafları" için zarfla nakit yollandığı tespit edildi. 

Soruşturmanın, Şile'de patlak veren rüşvet krizinin "Tuncay Tolga" isimli başka bir ekibin belediyeye gelip, aynı iş insanlarından ikinci kez rüşvet istemesiyle ayyuka çıktığı ve vatandaşların isyan etmesiyle savcılığın devreye girdiği öğrenildi. Belediye başkanı dahil diğer şüphelilerin elde ettikleri rüşvet paralarını dövize çevirip memleketlerine kaçmayı planladığı iddia edildi. 

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Son Dakika Güncel Şile Belediyesi'nde 'vurgun içinde vurgun' iddiası! İtirafçıların anlattıkları şoke etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile Belediyesi'nde "vurgun içinde vurgun" iddiası! İtirafçıların anlattıkları şoke etti - Son Dakika
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