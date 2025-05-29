Şili, İsrail Askeri Ataşelerini Geri Çağırdı - Son Dakika
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Şili, İsrail Askeri Ataşelerini Geri Çağırdı

29.05.2025 04:41
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Şili, Gazze'deki insani trajedi gerekçesiyle İsrail askeri ataşelerini geri çağırdı.

Şili hükümeti, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelerini geri çağırdı.

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de "çok ciddi" bir insani trajedinin yaşandığına dikkati çekilerek, söz konusu kararın bu doğrultuda alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de "orantısız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi ve bölgeye insani yardım girişine süratle izin vermesi gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Alvaro Elizalde, kararın temelinde "insan onuru, yaşam hakkı ve uluslararası hukukun korunması" gibi ilkelerin yattığını vurguladı.

Şili'deki Yahudi toplumu ise kararı eleştirerek, dış politikanın ideolojik yaklaşımlarla şekillendiğini ve ülkenin stratejik çıkarlarının göz ardı edildiğini savundu.

Hükümet, 2024'te İsrail şirketlerini "FIDAE Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na" davet etmeme kararı almıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına da müdahil olan Şili, 1 Kasım 2023'te yine Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şili, İsrail Askeri Ataşelerini Geri Çağırdı - Son Dakika

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