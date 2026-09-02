Silivri açıklarında iki Türk bayraklı gemi çarpıştı: 10 kişilik mürettebatla irtibat kurulamıyor

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 2 helikopter, 12 deniz aracı ve çok sayıda personelin katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Valilik tarafından kazaya ilişkin yapılan ikinci açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır."

Açıklamada, çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğunun tespit edildiği belirtildi.