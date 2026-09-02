Silivri açıklarında iki Türk bayraklı gemi çarpıştı: 10 kişilik mürettebatla irtibat kurulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı gemi çarpıştı: 10 kişilik mürettebatla irtibat kurulamıyor

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı gemi çarpıştı: 10 kişilik mürettebatla irtibat kurulamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, Silivri'nin 18 deniz mili açığında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kocaeli'den Aliağa'ya giden Alsu isimli gemi ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli geminin çarpıştığı kazada, Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 personelle irtibat kurulamıyor.

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 2 helikopter, 12 deniz aracı ve çok sayıda personelin katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Valilik tarafından kazaya ilişkin yapılan ikinci açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır."

Açıklamada, çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Helikopter, İskenderun, Denizcilik, Karadeniz, Kocaeli, Marmara, İnşaat, Ereğli, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında iki Türk bayraklı gemi çarpıştı: 10 kişilik mürettebatla irtibat kurulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu
En büyüğü 21 yaşındaydı Erzurum’da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü
İkinci salgın dalgası doğrulandı Alarm verildi binlerce vaka var İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’dan mesajlar Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim

11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:43
Acun Ilıcalı’dan tam 19 transfer Şimdi Premier Lig düşünsün
Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:29
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti’ye geçiyor Üstelik yalnız da değil
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 12:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri açıklarında iki Türk bayraklı gemi çarpıştı: 10 kişilik mürettebatla irtibat kurulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement