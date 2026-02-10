Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Bizim Pusulamız Bellidir; Vicdan"

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik sınavlarından birinden geçildiğini belirterek, "Bu sınav o kadar çetin ki artık vatandaşımızın tek gündemi tencere kaynıyor mu, kaynamıyor mu? İşte tam bu noktada Cumhuriyet Halk Partili Belediyecilik farkı devreye giriyor. Biz, 'Ekonomi hükümetin işidir, biz karışmayız' deme lüksüne sahip değiliz. 'Bütçemiz kısıtlı' deyip kenara çekilme hakkına sahip değiliz! Bizim pusulamız bellidir; vicdan" dedi.

CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, İl Başkan Yardımcıları Murat Bakır ve Koray Bulut Dursun ve partililerin katılımıyla örgüt toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, Silivri'de görevi devralalı bir buçuk yıl olduğunu dile getirerek, "Günler çabuk geçiyor belki ama biz o günlerin içine büyük mücadeleler sığdırdık. Sabahın seher vaktinden gecenin kör karanlığına kadar hemşehrilerimin arasındayım. Düğünde cenazede çarşıda pazardayım. Kısacası sahada hemşehrilerimle iç içeyim. Ne yazık ki sahada gördüğüm tablo yüreğimi dağlıyor. Emekli pazara çıkamıyor, anne çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını kara kara düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim pusulamız bellidir"

Ülke olarak Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik sınavlarından birinden geçildiğini belirten Balcıoğlu, "Bu sınav o kadar çetin ki artık vatandaşımızın tek gündemi tencere kaynıyor mu, kaynamıyor mu? İşte tam bu noktada Cumhuriyet Halk Partili Belediyecilik farkı devreye giriyor. Biz, 'Ekonomi hükümetin işidir, biz karışmayız' deme lüksüne sahip değiliz. 'Bütçemiz kısıtlı' deyip kenara çekilme hakkına sahip değiliz! Bizim pusulamız bellidir; vicdan" dedi. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, belediyeciliğe sadece yol, kaldırım ve asfalt dökmek olarak bakmadıklarını söyledi. Gereken yere yol da yaptıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Ama bir evde çocuk yatağa aç giriyorsa, o sokağın asfaltı altından olsa ne yazar? Göreve gelirken bir söz vermiştik: 'Silivri Belediyesi soğuk bir devlet dairesi değil, darda kalanın kapısını çalan şefkatli bir el olacak' demiştik. Bugün, 1,5 yılın sonunda, alnım ak, başım dik söylüyorum: Biz Silivri'de 'Vicdan Belediyeciliği'ni inşa ettik" diye konuştu.

"Gümüşyaka'da 1 Emekli Lokali 1'de sosyal tesis için çalışmalarımız devam ediyor"

Bir buçuk yılda vicdan belediyeciliği anlayışıyla hayata geçirilen projeleri anlatan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Millet ekonomik krizin altında ezilirken, biz İBB ile birlikte Milletin parasını millete harcayacağız dedik. Kent Lokantamızı açtık. 'Silivri'de hiçbir çocuk okula aç gitmeyecek' dedik. Tam 2 bin 500 yavrumuzun beslenme çantasını her hafta biz dolduruyoruz. Liseli gençlerimize sabah çorbasını biz ikram ediyoruz. Türkiye'de bir ilki başardık. Ücretsiz HPV aşısı ile kadınlarımızın yanında durduk. Gençler bizden E-Spor Merkezi istedi. Sözümüzü tuttuk! Silivri'nin ilk E-Spor Merkezi'ni kuruyoruz. Gençlik ve Kültür Merkezi'mizin kaba inşaatını bitirdik. İBB yaşadığı tüm zorluklara rağmen ince işçiliğini 2026 yatırım planına aldı. Yine gençlerimiz için Leyla Mehmet Sökmen Kız Öğrenci Yurdu'muzun temelini attık. Kaba inşaatı bitmek üzere en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Evlatlarımız için etüt salonları ve kütüphaneler açıyoruz. Selimpaşa'da taziye evimizi açtık. Şimdi hemşehrilerimiz ikincisini üçünsünü farklı mahallelerde talep ediyor inşallah onları da açacağız. Yine Selimpaşa'da Emekli Lokalimizi açtık. Gümüşyaka'da da 1 Emekli Lokali 1'de sosyal tesis için çalışmalarımız son sürat devam ediyor."

Bir belediyenin kalbinin şantiyede değil, gıda bankasında, giyim mağazasında attığını kaydeden Balcıoğlu, tenceresi kaynamayan ev kalmasın diye gıda bankasıyla vatandaşın yanında olduklarını, sosyal marketten 259 bin parça kıyafeti, "Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" diyerek, vatandaşı incitmeden teslim ettiklerini anlattı. Balcıoğlu, "Bayramda boynu bükük çocuk kalmasın diye 15 bin evladımıza bayramlık giydirdik. Yine ihtiyaç sahibi evlatlarımıza her yıl sünnet şöleni düzenliyoruz. Evde bakım hizmetimizle kimsesi kalmamış yaş almış büyüklerimizin kapısını çaldık. Hemşiremizle yarasını sardık, berberimizle saçını taradık. O büyüklerimizin ettiği bir tek 'Allah razı olsun' duası, bizim için bütün makamlardan yücedir" dedi.

"Deprem siyaset üstüdür dedik"

İSKİ ile birlikte, Ortaköy'deki su baskınlarını, Kocadere'deki taşkın riskini tarihe gömdüklerini, 150'ye yakın sokağı asfaltla, 200'ün üzerinde sokağı parke taşla buluşturduklarını hatırlatan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Deprem siyaset üstüdür dedik. 23 Nisan 2025 depreminde gördünüz, 579 personelimizle sahadaydık. Riskli binaları yıkıyoruz, kentsel dönüşümde vatandaşlarımıza öncülük ediyoruz. 23 Park 30'a yakın spor sahası yaptık. Parklarımızı kameralarla donatarak güvenli hale getirdik. 2,5 milyon metrekare yeşil alanı bu kentin ciğerlerine nefes olarak kattık. Can dostlarımızı da unutmadık. 9 bin 502 canı tedavi ettik. Şimdi Büyükkılıçlı'da dev bir 'Doğal Yaşam Alanı' kuruyoruz. Biz, 'Silivri İstanbul'un arka bahçesi değil, gıda ambarı olacak' dedik. TÜRAM çatısı altında dev bir üretim seferberliği başlattık. İBB'de bana soruyorlar, 'TÜRAM nedir?' diye. Diyorum ki: TÜRAM bina değil, Silivri'nin alın teri fabrikasıdır! Bakın neler yaptık: 1,5 yılda İBB ile birlikte üreticimize 150 Milyon TL destek verdik. Girdi maliyetleri altında ezilen 2 bin 75 üreticimize 415 ton tohumluk arpa, bin 400 üreticimize 280 ton buğday tohumu verdik. Hayvancımız hayvanını kesime göndermesin diye 150 ton yem, 70 bin balya saman dağıttık. Kendi tarlamızda ürettiğimiz ayçiçeğini yağa dönüştürdük. Tam 75 ton Ayçiçek Yağını ve 15 bin paket unu Silivri'nin ihtiyaç sahibi ailelerine ücretsiz dağıttık. İşte halkçı belediyecilik budur! Belediye üretir, halkıyla paylaşır."

"İnsan, kendi emek verdiği, tuğlasını birlikte koyduğu bir eseri kötüler mi?"

TÜRAM üzerinden eski belediye başkanı Özcan Işıklar'ı eleştirdiği iddialarını yanıtlayan Başkan Balcıoğlu, Işıklar'ın TÜRAM'da imzası olduğunu söyledi. 17 yıldır siyasetin içinde olduğunu, bunun 10 yılında Özcan Işıklar'ın başkan olduğunun altını çizen Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜRAM kurulurken o vizyonun altında Özcan Başkanın imzası vardı, o imzanın hemen yanında da benim imzam emeğim, benim alın terim vardı. Tarım Lisesi açılırken kurdeleyi beraber kestik. İnsan, kendi emek verdiği, tuğlasını birlikte koyduğu bir eseri kötüler mi? İnsan, 10 yıl omuz omuza yol yürüdüğü, 'ağabey' dediği yol arkadaşının vizyonunu, başkalarına malzeme eder mi? Asla etmez! Benim o meclis konuşmamdaki 'tarlaya girmemişler, bilmiyorlar' sözüm; Özcan Başkana değil TÜRAM'ın kapısından içeri girmeyen, tarlanın yolunu, buğdayın başağını bilmeden ahkam kesen muhalefeteydi! Benim anlattığım 'Mehmet Amca' hikayesi, tarımdan bihaber olup bize akıl vermeye kalkanlaraydı. Buradan onlara ekmek çıkmaz! Özcan Işıklar, bu kente hizmet etmiş, sosyal demokrat belediyeciliğin tohumlarını bu topraklara serpmiş değerli bir büyüğümüzdür. TÜRAM onun vizyonudur, biz de o vizyonu büyütüyor, geliştiriyoruz. Konu bu kadar nettir. Böyle bir yangın yerinde, bizim birbirimizle uğraşacak, birbirimizi kıracak, sözleri çarpıtıp kardeş kavgası çıkaracak tek bir saniyemiz bile yoktur! Burası 'Baba Evi'dir. Bizler de bu evin evlatlarıyız."

Kardeşin kardeşe küsme lüksü olmadığını, içeride kenetlenmekten, omuz vermekten başka çare olmadığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Bizim birbirimize verecek kavgamız yok, bizim birbirimize verecek omuzumuz var! Bu fitne odaklarına verilecek en güzel cevabımız da birliğimizdir, beraberliğimizdir, kardeşliğimizdir! O yüzden bu salonda kimse karamsarlığa kapılmasın. 'Acaba yapabilir miyiz?' dönemi bitmiştir. Biz yaptık, yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız! Önümüzde uzun bir yol var. Sadece Silivri'yi kazanmak yetmez" ifadelerini kullandı.

"Halkçı yönetim anlayışı yarın Türkiye'nin yönetim anlayışı olacaktır"

İlçe Başkanı Doruk Bulut ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını kaydetti. Ülkenin kurucu iradesinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu dile getiren Bulut, "Bizim siyaset anlayışımızın temeli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünde saklıdır. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz, adalet krizi ve demokrasi krizi; işte bu ilkenin yıllardır aşındırılmasının sonucudur. Atatürkçülük bizim için bir vitrin süsü değildir" dedi.

Laikliğin, ülkenin çimentosu olduğunu, kimsenin inancına karışmadan, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeden, herkesin eşit yurttaş olduğu bir Türkiye'yi savunduklarını dile getiren Bulut, "Yerel yönetim anlayışımız ise bu ülkenin yarınlarının teminatıdır. Tıpkı Silivri Belediyemizde ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizde olduğu gibi sosyal belediyecilik, dayanışma, halkçı yönetim anlayışı yarın Türkiye'nin yönetim anlayışı olacaktır. Kimseyi geride bırakmadan, kimseyi yalnız hissettirmeden…" diye konuştu.