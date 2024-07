Silivri Belediyesi Tarafından 14'üncüsü Düzenlenen Ortaköy Börek Festivali Başlıyor

Güncel

Haber: Edda Sönmez - Kamera: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Ortaköy Börek Festivali kapsamında Silivri'nin maharetli kadınlarının hazırlığı başladı. Yaklaşık 100 tepsiye yakın patriot böreğinin katılımıyla geleneksel börek yarışması yarın düzenlenecek. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Temel amacımız Silivri'de tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak" dedi.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ortaköy Börek Festivali başlıyor. Festivalde tadım ve jüri puanlamasının ardından yarışmada dereceye girenlere altın ödülü verilecek. Birinci olan katılımcıya tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncü olana ise çeyrek altın verilecek. Katılımcılara patriot böreği ve ayran ikram edilecek.

Etkinliğe ilişkin konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, şunları söyledi;

"Silivri her şeyiyle bir mozaik gibi.Bizim temel amacımız tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak"

"Silivrimiz 7 bin yıllık tarihe sahip. Güzel bir İlçe. Silivri de yaşayan hemşerilerimiz 19. ve 20. yüzyıllarda buraya göç eden göçmen aileler. Ben de bir göçmenim ve Silivri'deki 35 mahallemize dağılmış durumdayız. Özellikle Ortaköy'deki hemşerilerimiz bu gelenek ve göreneklerini 19. ve 20. yüzyılda buraya göç ettiklerinde ailerinden gördükleri gelenek ve göreneklerini hatta yemek tadlarını dahi buraya taşımışlar ve bunların da festivale dönüşmesi noktasında o dönem meclis üyesiydim bu sene 14.'sünü düzenleyeceğiz o dönem biz başlatmıştık. 14.'sünü düzenleyeceğimiz börek festivalimizde bizim temel amacımız tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak. Tek amacımız bu. Bu genellikle İstanbul yanı başımızda 18 milyona, 20 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var.

Hedefimiz İlçemizin doğal güzelliklerini 20 milyonluk İstanbul'a tanıtmak. Burada tarım arazilerimiz çok büyük. Tarımımızı tanıtmak. Burada ürettiğimiz ürünleri hemşehrilerimize tanıtmak. Doğamız ayrı bir güzel. Denizimiz var. 42 kilometre bir sahilimiz var. Yani her şeyiyle bir mozaik gibi. 81 İlden gelen hemşerilerimiz var. Bakın burada göçmen ailelerimiz ağırlıkta olmasına rağmen fakat birçok İlden hemşerimiz de aynı kültürde buluşmuş durumda. Bu tatları, bu lezzetleri hep birlikte ortaya çıkardık biz aslında.

"Silivri'yi birlikte yöneteceğiz, birlikte karar alacağız ve bu güzelliklerimizi geleceğe birlikte taşıyacağız"

Türkiye'nin küçük mozaiği aslında Silivri. Ben öyle görüyorum. Gelişmek aktarmaktır. Biz bu değerlerimizi gençlerimize, çoluk, çocuğumuza aktarırsak geleceğe taşımış oluruz. Biz bu kültürü devam ettireceğiz burada. Silivri'mizde yaşayan efsanelerimiz var. Özellikle annelerimiz onların gerçekten ellerinden öpüyorum. Her konuda toprağımıza sahip çıkıyorlar. İşte geleceğimize sahip çıkıyorlar. Bizler de özellikle yerel yöneticiler olarak bakın burada işte muhtarımız, Ortaköy Mahalle Muhtarımız o daha iyi bilir işte siyasi parti temsilcilerimiz, ilçe başkanımız burada, meclis üyelerimiz burada. Bizim Silivri'mizdeki partiler üstü bakış acımız var. Özellikle ben bir belediye başkanı olarak her siyasi partiden, her görüşten birçok işte sivil toplum kuruluşlarından, bütün hemşerilerimizi burada bir arada toplayıp Silivri'yi hep birlikte yönetip birlikte karar alacağımız bir yönetim anlayışını oturtmak adına bir yola çıkmıştık biz. ve ben bunu her platformda da söylüyorum. Biz birlikte yöneteceğiz, birlikte karar alacağız. ve bu güzelliklerimizi geleceğe birlikte taşıyacağız. Ben her zaman bir kez daha şunu da söylemiştim. Burada bir kez daha hatırlatıyorum. Silivri'nin muhafızı olacağız. Silivri'mizin topraklarını koruyacağız. Korursak yarınlara daha umutla bakmış oluruz. Çünkü Silivri birlikte güzel diyoruz".

"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu gelenekleri devam ettirdiği için"

Festival için börek hazırlığı yapan Ortaköy Mahalleli kadınlar ise şunları söyledi:

Bu yıl 14. kez düzenleniyor börek festivalimiz. Bu arada Bora (Balcıoğlu) Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sizler de hepiniz hoş geldiniz. Bugün de burada arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, hepimiz beraber toplandık köyümüzün halkı için, misafirlerimiz için, festivalimiz için börekleri yapmaya başladık.Bu bir gelenek oldu. 14 yıldır her yıl yapılıyor. Güzel bir gelenek. Yani memnunuz biz bu gelenekten dolayı. Şimdi böreklerimizi yapacağız. 300, 350 tepsi böreğimiz olacak.

14 yıldır devam ediyor bu börek festivali. Çok da memnunuz. Hem halkımız böyle satış yapıyor bir şeyler kazanıyor. Faydalı oluyorlar. Faydalanıyoruz. Herkes faydalanıyor. Güzel bir şey yani.

Ben tam bir Trakya kızıyım. Annem Ortaköylü börek festivali, Babam Kadıköylü karpuz festivali. Bu arada 2014 yılında karpuz birinciliğim var. Eşim Selim Paşalı. Geleneklerimizle çok zenginiz ve bunlara sahip çıkmamız çok mutlu edici. Ben çok mutluyum bu durumda. İyi ki varız. Bora Balcıoğlu aslında benim çocukluğumun abisi. Çok severim kendisini de. Bu gelenekleri devam ettirdiği için de ona çok teşekkür ediyoruz.

Öte yandan yarın festivalin finalinde sahne alacak olan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Müzik ve lezzetin buluştuğu bu özel gecede, Silivri halkı hem damak tadına hem de kulağına hitap eden bir etkinlikte bir araya gelecek.