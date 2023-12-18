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Silopi'de kalaşnikoftan çıkan kurşun hayatını kaybettirdi - Son Dakika
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Silopi'de kalaşnikoftan çıkan kurşun hayatını kaybettirdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde A.T.'nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikoftan çıkan kurşunun isabet ettiği Umut Unat (22), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silopi\'de kalaşnikoftan çıkan kurşun hayatını kaybettirdi
18.12.2023 - 21:27,
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde A.T.'nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikoftan çıkan kurşunun isabet ettiği Umut Unat (22), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Silopi ilçesi Cevizliköyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre doldur - boşalt yapmak isteyen A.T.'nin elindeki kalaşnikof tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, bu sırada odun toplayan Umut Urat'ın karın bölgesine isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Urat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. A.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silopi'de kalaşnikoftan çıkan kurşun hayatını kaybettirdi - Son Dakika
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