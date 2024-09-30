Sinan Ateş Cinayeti Davası ve Siyasi Gelişmeler - Son Dakika
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Sinan Ateş Cinayeti Davası ve Siyasi Gelişmeler

Sinan Ateş Cinayeti Davası ve Siyasi Gelişmeler

Sinan Ateş cinayeti davası Ankara'da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen çalıştayda ve Almanya SPD Eş Genel Başkanı ile yapacağı görüşmede yer alacak. Ayrıca, TÜİK önemli verilerini açıklayacak.

30.09.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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09.30 - Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da duruşmayı izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

10.00 -11.00- 16.00-17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'nın açılışına katılacak, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı davasını izleyecek. Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından Klingbell ile parti genel merkezinde bir araya gelecek. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, ağustos ayına ait hizmet üretici fiyat endeksi ile "2023 yılı Muhtemel Eğitim Süresi" verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen Süreyya Plajı alışveriş alanıyla ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMMBaşkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ TBMM)

14.00 - Ataşehir'de bir parka A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in adı verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- İsrail'in Lübnan'a saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve bazı üst düzey komutanlarının öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi günler diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş Cinayeti Davası ve Siyasi Gelişmeler - Son Dakika

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