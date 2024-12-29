Sinan Ateş, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Sinan Ateş, mezarı başında anıldı

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Sinan Ateş'in annesi, oğlunun katillerinin MHP'de olduğunu iddia etti ve anma törenine katıldı.

29.12.2024 16:42
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(BURSA) - Ankara'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ölümünün ikinci yıl dönümünde Bursa'da mezarı başında anıldı. Anmada konuşan anne Saniye Ateş, "Bizi o kadar oyaladılar ki… Katiller dışarıda. Dediler ki 'katiller bunlar'. Onlar değil. İlk gün söyledim yine söylüyorum, benim oğlumun katilleri MHP'de. Onlar kendilerini biliyorlar" dedi.

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, ölümünün ikinci yılında memleketi Bursa'da mezarı başında anıldı.

Emirsultan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından okutulan mevlide Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşi Selma Ateş ve aile üyelerinin yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve İl Başkanı Hasan Kaya, CHP PM Üyesi Canan Taşer, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı katıldı.

Okutulan mevlidin ardından anma için bir araya gelen yurttaşlar, "Sinan'ın ateşi katilleri yakacak", "Dişe diş kana kan, intikam" sloganları ve tekbirler eşliğinde Ateş'in Emirsultan Mezarlığı'nda bulunan kabrine yürüyüş gerçekleştirdi. Ateş'in mezarı başında okunan duanın ardından konuşan anne Saniye Ateş şunları söyledi:

"Oğlumun katilleri MHP'de"

"Allah böyle bir acı yaşatmasın kimseye. Herkes sağır, dilsiz. Önümüze koydular boş bir dosya. Bize ağlamaktan başka bir şey yok. Bizi o kadar oyaladılar ki… Katiller dışarıda. Dediler ki 'katiller bunlar'. Onlar değil. İlk gün söyledim yine söylüyorum, benim oğlumun katilleri MHP'de. Onlar kendilerini biliyorlar. Ben söyledim herkese. Çünkü çoban kuzuyu yemeye başladı. Bizim teslim ettiğimiz kuzular yenmeye başladı. Neye güveniyorlar, neye dayanıyorlar bilmiyorum. Firavun'dan çok yaşamayacaklar herhalde. Allah'ın hesabı var, ben Allah'a havale ediyorum. Cenab-ı Allah benim yaşadığımı yaşatsın. Benim iki yetim yavrumu o ki bu kadar zalimler ezdiler, çiğnediler bir de yetmedi gelinimin üstüne o kadar iftira attılar. Zannediyorlar ki gelinim onlara cevap veremeyecek. Gelinim onları kale almadığı, insan nazarına koymadığı için cevap vermiyor. O gelin benim 20 senedir tanıdığım, bildiğim, oğlumun eşi, onun yadigarı. Onun için biz hep beraberiz. Kimse bundan medet ummasın ki o benim evladım, oğlumun hediyesi, Sinan'ımın kokusu onda. Evlatlarıma o kadar hakaretler ettiler. Oğluma o kadar iftiralar ettiler vefatından önce o sosyal medya delikanlıları. İftiralarında boğulsunlar. Ben yüreği elinde bir anneyim. Ateş benim yüreğimin içinde. Onların anneleri benim ateşimi görmediği sürece asla anlayamazlar beni. Dilerim Allah'tan bunu bize reva göreni evlat acısıyla sınasın.  Evladı olmayan zaten anlamaz. Taşa ne söylersin? Ben bu dünyada da öteki dünyada da hakkımı helal etmiyorum oğlumu teslim ettiğim insanlara. Benim oğlum 9 yaşından beri Ocak'taydı. Oğlumun hakkını helal etmiyorum. İki yetim yavrumun hakkını helal etmiyorum, asla etmeyeceğim. Benim yavrum kimseye zeval vermeden genç yaşında ahirete göçtü. Ben gelip oğlumun mezar taşına sarılıp anlatıyorum."

Kaynak: ANKA

Sinan Ateş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş, mezarı başında anıldı - Son Dakika

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