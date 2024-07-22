Sincan'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sincan'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sincan\'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, Y.Ç.N. ve H.K. isimli şahıslar aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

22.07.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Sincan ilçesinde sokak ortasında 2 kişinin bıçakla birbirlerini ağır yaraladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Plevne Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan Y.Ç.N. ve H.K. arasında cadde üzerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi de üzerlerinde bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; olayda Y.Ç.N ve H.K. aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

Mahalle esnafından Nihat Karabulut (74), "Ben gazete almaya gittim. Döndüğümde 2 kişi karşılıklı ellerinde bıçakla kavga ediyordu. 'Benim, senin, alırım' diye kavga ediyorlardı. İkisinin de belden yukarısı kan içindeydi. Sonra polis geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İnceleme, Ankara, Kavga, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sincan'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sincan'da Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement