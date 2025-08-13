Sındırgı'da Barınma Seçenekleri Sunuluyor - Son Dakika
Sındırgı'da Barınma Seçenekleri Sunuluyor

Sındırgı\'da Barınma Seçenekleri Sunuluyor
13.08.2025 21:37
AFAD, depremin ardından vatandaşlara konteyner ve maddi destek seçenekleri sunuyor.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza iki seçenek sunuyoruz. Birincisi konteyner şeklinde diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz." dedi.

Pehlivan, Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerle sahada olduklarını söyledi.

Pehlivan, afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye soktuklarını belirterek, plan dahilinde 25 çalışma grubu olduğunu dile getirdi.

Deprem meydana geldiğinde tüm çalışma gruplarının devreye girdiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Öncelikle arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel 600 araç görev yaptı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) devreye giriyor. Vatandaşlarımızın barınmayla ilgili ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Bu bağlamda hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hemen harekete geçtik ve depremin ilk anından itibaren konteynerleri sevk etmeye başladık. 150 konteyneri Sındırgı'ya naklettik. 24 saat içinde konteynerlerimizi kurmaya başladık. Dün bize ulaşan 35 konteynerin tamamını kurduk. Bugün de talep edilen 68 konteyneri kuruyoruz. Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza iki seçenek sunuyoruz. Birincisi konteyner şeklinde diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz. Bugünden itibaren de 200 vatandaşımız barınma yardımını para olarak talep etti. Yaklaşık 270 haneye barınma desteğini bugünden itibaren sunmuş oluyoruz."

"Vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da depremin ilk anından itibaren vatandaşların yaralarının sarılması adına tüm kurumların hemen harekete geçtiğini hatırlattı.

Ustaoğlu, 280 ekip 560 personelle 75 mahallede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 14 bin 875 bina, 23 bin 165 bağımsız bölüm incelendi. Bunların sonucunda 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bunlardan 506'sının konut olduğu tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz de vatandaşlarımıza psikososyal desteklerde bulundu. Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Kızılay gıda konusunda desteklerine devam ediyor. Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz de ağıllarla ilgili tespitleri yaptılar. Hastanelerimizde şu an 3 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Onların da durumları gayet iyi. Barınmayla ilgili tüm yurtlarımız, pansiyonlarımızla destek vermeyi sürdürüyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızla birlik ve kardeşlik içerisinde bu yaraların bir an önce sarılıp normal hayata dönülmesi için sahadayız ve vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Politika, Sındırgı, Sağlık, Deprem, Güncel, AFAD, Son Dakika

