Sındırgı'da Deprem Yardımları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da Deprem Yardımları Başladı

Sındırgı\'da Deprem Yardımları Başladı
13.08.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, depremzedelere konteyner veya nakit yardım seçenekleri sunuyor, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, depremzedelere barınma konusunda iki seçenek sunduklarını belirterek, "Birincisi konteyner şeklinde, diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz" dedi.

Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pehlivan, afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi. Afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye soktuklarını ifade eden Pehlivan, "Plan dahilinde 25 çalışma grubumuz var. Deprem meydana geldiğinde de bu gruplar hemen harekete geçti. Arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel ve 600 araç görev yaptı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) devreye giriyor. Vatandaşlarımızın barınmayla ilgili ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.

Pehlivan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Depremin ilk anından itibaren konteynerleri sevk etmeye başladık. 150 konteyneri Sındırgı'ya naklettik. 24 saat içinde kurulumlara başladık. Dün gelen 35 konteynerin tamamını kurduk, bugün de talep edilen 68 konteyneri kuruyoruz. Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza 2 seçenek sunuyoruz; birincisi konteyner, diğeri nakit yardım. Bugünden itibaren 200 vatandaşımız nakit yardımı talep etti. Yaklaşık 270 haneye barınma desteğini bugünden itibaren sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise depremin ardından tüm kurumların hızla harekete geçtiğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarına değinen Ustaoğlu, "280 ekip ve 560 personelle 75 mahallede inceleme yapıldı. 14 bin 875 bina, 23 bin 165 bağımsız bölüm incelendi. 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bunlardan 506'sı konut. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza psikososyal destek sağladı. Ziyaretlerimiz devam edecek. Kızılay gıda desteğini sürdürüyor. Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz de ağıllarla ilgili tespitler yaptı. Hastanelerimizde 3 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor ve durumları iyi" dedi.

Vali Ustaoğlu, "Barınma konusunda yurtlarımız ve pansiyonlarımızla destek veriyoruz. Önemli olan, birlik ve kardeşlik içinde bu yaraların bir an önce sarılması ve normal hayata dönülmesidir. Vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ali Hamza Pehlivan, Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, Deprem, Güncel, Sağlık, Dünya, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Deprem Yardımları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz’i sildi: Kan bağı menfaate yenildi Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi
2 milyar liralık dolandırıcılık Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar 2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı

21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
10:17
Taraftarların ağzı açık kaldı İrfan Can’dan inanılmaz hata
Taraftarların ağzı açık kaldı! İrfan Can'dan inanılmaz hata
10:09
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
09:59
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:51
Kadıköy’de tarihi gece Tribünlerden dünya rekoru
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
09:34
Turu getiren gol 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Turu getiren gol! 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 22:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Deprem Yardımları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.