Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü - Son Dakika
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Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
23.07.2026 07:25
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ABD, İran'a yönelik saldırılarının 12'nci gecesinde ilk kez B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağını kullandı. CENTCOM, operasyonlarda İran'ın füze ve İHA depoları, deniz unsurları ile hava savunma sistemlerinin hedef alındığını açıklarken, İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki iki kurtarma gemisinin ABD saldırısında ağır hasar aldığını duyurdu.

ABD, İran'a yönelik saldırılarında kritik bir eşiği geride bıraktı. CENTCOM'un 12'nci gece üst üste düzenlediği hava harekâtında ilk kez B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı devreye sokuldu. Uzun menzili ve yüksek mühimmat kapasitesiyle öne çıkan uçağın kullanılması, Washington'ın Tahran'a karşı askeri baskıyı yeni bir seviyeye taşıdığı şeklinde yorumlandı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar 12'nci gecesinde de hız kesmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin İran'a yönelik bir saldırı dalgasını daha tamamladığını duyurdu. Operasyonda İran'ın deniz unsurları, füze ve insansız hava aracı depoları, kıyı gözetleme sistemleri ile hava savunma tesislerinin hedef alındığı bildirildi. CENTCOM, saldırıların amacının İran'ın sivil gemiler ile ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak olduğunu açıkladı.

İLK KEZ B-1B LANGER KULLANILDI

Operasyonun en dikkat çeken gelişmesi ise ABD'nin ilk kez B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağını kullanması oldu. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, B-1B bombardıman uçağı Salı günü İran Devrim Muhafızları'na (IRGC) ait hedefleri vurdu. Bu, çatışmaların 12 gün önce yeniden başlamasının ardından B-1B'nin ilk kez görev alması anlamına geliyor.

Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

MESAJ NET: WASHINGTON ASKERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Savunma uzmanlarına göre B-1B'nin operasyona dahil edilmesi yalnızca yeni bir silah platformunun kullanılması değil, aynı zamanda ABD'nin İran'a verdiği stratejik mesaj olarak değerlendiriliyor. Saatlerce havada kalabilen, yüksek hızla uzun mesafeler kat edebilen ve çok büyük miktarda hassas güdümlü bomba ile onlarca seyir füzesi taşıyabilen B-1B Lancer, ABD Hava Kuvvetleri'nin en güçlü konvansiyonel bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Uçağın kullanılması, Washington'ın operasyonlarını daha ağır ateş gücüyle sürdürmeye hazır olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İran'ın Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik İdaresi, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda Hürmüz Boğazı'nda görev yapan "Naji 15" ve "Naji 16" isimli kurtarma gemilerinin vurulduğunu ve ağır hasar aldığını açıkladı.

İranlı yetkililer ayrıca ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Eslamabad-ı Garb kenti yakınlarında ABD saldırılarının ardından iki patlama meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

12 GECEDİR ARALIKSIZ SALDIRI

CENTCOM, son saldırıyla birlikte ABD'nin İran'a yönelik üst üste 12'nci gece hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu süreçte onlarca askeri hedef vurulurken, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını da sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada bölgede 50 binden fazla Amerikan askerinin görev yaptığı ve tüm kuvvetlerin yüksek alarm seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD'nin B-1B Lancer'ı ilk kez sahaya sürmesi, Orta Doğu'daki askeri gerilimin yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, stratejik bombardıman uçaklarının kullanılmasının çatışmanın kapsamını genişletebileceği ve İran'ın vereceği olası karşılığın bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceği görüşünde.

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü - Son Dakika

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