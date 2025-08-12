Sındırgı'da Geçici Barınma Merkezi Kuruldu

1) DEPREMİN VURDUĞU SINDIRGI'DA İLK GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ KURULDU

BALIKESİR'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçici barınma merkezleri kurulmaya başlandı. İlk olarak Sındırgı'nın kırsal mahallesi Alacaatlı'ya AFAD'a ait 9 konteynerlerin kurulumu gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; önceki gün saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli olarak hissedildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81), yaşamını yitirdi. Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29'u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçiriyor. Yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alındı.

TÜM EŞYALAR YERLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Balıkesir Valiliği tarafından depremzedeler için geçici barınma merkezleri kurulmaya başlandı. İlk olarak Sındırgı'nın kırsal mahallesi Alacaatlı'ya AFAD'a ait 9 konteynerlerin kurulumu gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ardından çevre düzenlemesi de yaptı. İlk olarak zemin düzleştirildi. Ardından bölgeye her biri 21 metrekare olan 1 oda, 1 salondan oluşan konteynerleri yerleştirdi. Amerikan mutfak ve banyosu bulunan konteyner evlere klimasından halısına tüm eşyaların yerleştirileceği belirtildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından geçici barınma merkezine depremzedelerin yerleştirilmesine başlanacağı bildirildi.