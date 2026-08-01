Sinem Dedetaş tutuklandı... Ailesi ve partililerden tepki: “Dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz”

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu ile iki kişi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Dedetaş'ın annesi Emine Tuna, gözaltı süresince kızıyla görüştürülmediklerini belirterek, "Ben evladımdan hep razı oldum, yine razıyım" dedi. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, "Bugün hukuk araçsallaştırılarak milli iradeye düzenli biçimde müdahale edilmektedir. Ama yılmayacağız" diye konuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu ile iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından Dedetaş'ın ailesi ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

ANNESİ EMİNE TUNA: "BEN EVLADIMDAN HEP RAZI OLDUM"

Sinem Dedetaş'ın annesi Emine Tuna, kızının gözaltına alındığı süreç boyunca kendisiyle görüştürülmediklerini söyledi.

Kızının yaşamı boyunca ideallerinin arkasında durduğunu belirten Tuna, "Ben evladımdan hep razı oldum, yine razıyım. Her zaman razı oldum. İdeallerinin arkasında durdu, söylediğini yaptı, olduğu gibi oldu. Yapacak bir şey yok. Adaletin karşısında hepimizin boynu kıldan ince. Hala güveniyorum, güvenmek istiyorum" dedi.

Hakimlik işlemleri sırasında adliyeye girişleri engellenen aileye gözaltı sürecinde Dedetaş'ı görüp göremedikleri soruldu. Tuna, "Hayır, görmedim. Görmedik, izin verilmedi. Öyle uygun görülmüştür. O yönde hiçbir şey söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

KIZ KARDEŞİ: "SÜRECİMİZ YENİ BAŞLIYOR"

Dedetaş'ın kız kardeşi Gizem Serhan ise tutuklama kararının ardından mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Sürecimiz yeni başlıyor. Dimdik durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KAYINPEDERİ: "KİMSE BİZİ YIKAMAZ"

Dedetaş'ın kayınpederi Nurkal Dedetaş da karara tepki göstererek, "Dimdik ayaktayız. Kimse bizi yıkamaz. Bütün baskılara karşı dimdik ayaktayız. Onurumuzla, şerefimizle, dürüstlüğümüzle ayaktayız. Faşizme geçit vermeyeceğiz" dedi.

ÖZÇAĞDAŞ: "SEÇİLMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN BU MUAMELE KABUL EDİLEMEZ"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Üsküdar'ın seçilmiş belediye başkanının tutuklanmasını "açık bir zulüm" olarak nitelendirdi.

Bir Üsküdarlı olarak kararın kendisi açısından ayrıca büyük bir üzüntü yarattığını belirten Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Üsküdar'ın seçilmiş belediye başkanının; başarılı, hem Üsküdar'da hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında tanınan, sevilen ve siyasette fark yaratmış bir belediye başkanının böylesine açık bir zulme uğramış olması hepimiz için hem büyük bir üzüntü hem de büyük bir hayal kırıklığıdır. Bununla birlikte, Türkiye'de adalet sisteminin geldiği noktayı göstermesi açısından da son derece vahim bir tabloyla karşı karşıyayız."

"SON 48 SAATTİR UYKUSUZ ŞEKİLDE KENDİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYOR"

Gözaltı sürecinde yaşananları anlatan Özçağdaş, Dedetaş ve diğer şüphelilerin çarşamba günü saat 06.00'da evlerinden alındığını, avukatlarıyla ancak gece yarısı görüşebildiklerini söyledi.

Emniyet sorgusunun perşembe günü saat 15.00'te başladığını ve cuma sabahı saat 08.30'a kadar sürdüğünü belirten Özçağdaş, "Tam 16,5 saat sorguda kaldılar. Hiç uyumadan saat 11.00'de adliyeye sevk edildiler. Saat 11.00'den bu yana da adliyedeler. Son 48 saattir Üsküdar Belediye Başkanımız uykusuz bir şekilde kendisine yapılan bu muameleye karşı hukuk önünde kendini anlatmaya çalışıyor" dedi.

Özçağdaş, "Bu başlı başına bir eziyettir. İki gün boyunca seçilmiş bir belediye başkanına böyle bir muamele yapılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"HUKUKTA ASIL OLAN TUTUKSUZ YARGILAMADIR"

Dedetaş hakkında tutuksuz yargılama yönteminin uygulanması gerektiğini söyleyen Özçağdaş, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başka belediye başkanları hakkında yürütülen süreçleri örnek gösterdi.

Özçağdaş, "Suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum; hukukta asıl olan tutuksuz yargılamadır" dedi.

Muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalarda benzer bir yöntem izlendiğini savunan Özçağdaş, belediye başkanlarının sabah erken saatlerde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını belirtti.

"Çağrı yapılsa gelip ifade verecek insanlar bunlar" diyen Özçağdaş, "Neden bir davet gönderilmedi? Neden geçmişte olduğu gibi tutuksuz yargılanma ilkesi uygulanmadı?" diye sordu.

"HİLMİ TÜRKMEN İÇİN SORUŞTURMAYA GEREK GÖRÜLMEDİ"

Üsküdar'da daha önce CHP ilçe başkanlığı yaptığını hatırlatan Özçağdaş, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen dönemindeki bazı iddialara ilişkin soruşturma izni verilmediğini söyledi.

Eski belediye yöneticilerinin açıklamaları, gıda alımları, Yavuztürk Mahallesi'ndeki usulsüzlük iddiaları ve Sayıştay raporlarıyla ilgili yaptığı başvurulara "soruşturmaya gerek yok" yanıtı verildiğini savunan Özçağdaş, şunları söyledi:

"Eğer isminiz Hilmi Türkmen ise ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanıysanız soruşturmaya gerek görülmüyor. Ama isminiz Sinem Dedetaş ise sabahın köründe evinizden alınabiliyor, günlerce uykusuz bırakılabiliyor ve çok kolay bir şekilde örgüt suçlamasıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz."

"BELEDİYEDEKİ AST-ÜST İLİŞKİSİ ÖRGÜT OLARAK TANIMLANAMAZ"

Bir belediyede çalışanlar arasında doğal bir hiyerarşi bulunduğunu belirten Özçağdaş, belediye başkanı, başkan yardımcıları, müdürler ve şefler arasındaki ast-üst ilişkisinin suç örgütü yapılanması gibi gösterilemeyeceğini savundu.

Özçağdaş, "Eğer bu hiyerarşik yapı örgüt olarak tanımlanmaya başlanırsa bunun sonu gelmez" dedi.

Geçmiş dönemde belediyeye yapılan bağışların bir vakıf üzerinden toplandığını ve bunun uzun süre tartışıldığını ifade eden Özçağdaş, "Bugün Sinem Dedetaş ve arkadaşlarının suçu ne? Belediyeye yapılan bağışların belediyenin şirketi üzerinden alınması" diye konuştu.

"HAZMEDİLEMEYEN, ÜSKÜDARLILARIN 30 YIL SONRA VERDİĞİ KARARDIR"

Özçağdaş, belediye başkanlarının da yargılanabileceğini ancak yargılamanın evrensel hukuk ilkelerine uygun yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Üsküdar'ın yaklaşık 30 yıl sonra CHP'li bir belediye başkanı seçtiğini hatırlatan Özçağdaş, "Asıl mesele şudur: Üsküdarlılar 30 yıl sonra bir karar verdi ve Sinem Dedetaş'ı belediye başkanı seçti. Hazmedilemeyen budur" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'ın kaybedilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesi gibi bazı çevreler tarafından kabul edilemediğini savunan Özçağdaş, tutuklama kararını Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarına yönelik süreçlerle ilişkilendirdi.

"HUKUK ARAÇSALLAŞTIRILARAK MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Özçağdaş, "Bugün hukuk araçsallaştırılarak milli iradeye düzenli biçimde müdahale edilmektedir" dedi.

Konuşmasında üç kez "Yılmayacağız" diyen Özçağdaş, Dedetaş'ın görev süresinde Üsküdarlıların sevgisini kazandığını ve önemli hizmetlere imza attığını belirtti.

"Bugün yapılmak istenen, bu hizmetleri durdurmaktır" diyen Özçağdaş, mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

"ONU ASLA EĞİLMİŞ GÖRMEYECEKSİNİZ"

Dedetaş'ın tutuklanmasının ailesi ve Üsküdar halkı açısından büyük bir üzüntü yarattığını belirten Özçağdaş, "Üsküdar'ın çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının ve büyüklerinin belediye başkanlarından mahrum bırakılması hepimiz için büyük bir üzüntü kaynağıdır" dedi.

Özçağdaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sinem Dedetaş'ın da dün söylediği gibi, onu asla eğilmiş görmeyeceksiniz. Cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri asla eğilmiş görmeyeceksiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çeyrek asırda inşa ettiği, hukukun araçsallaştırıldığı bu karanlık düzen mutlaka sona erecek. Her şey çok güzel olacak. Evet, zor olacak. Mücadeleyle olacak. Üzüntüler yaşayacağız. Ama dimdik ayakta kalmaya ve bu zulme karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."