Sinema salonlarında 11 yeni film vizyona giriyor - Son Dakika
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Sinema salonlarında 11 yeni film vizyona giriyor

Sinema salonlarında 11 yeni film vizyona giriyor
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Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 11 yeni film gösterime girecek. Öne çıkan yapımlar arasında Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un başrol oynadığı "Aşkın Büyüsü 2" ile Arthur Harari'nin yönettiği "İçimdeki Yabancı" yer alıyor; animasyon "Arabalar" da yeniden gösterilecek.

(ANKARA) - Bu hafta sinema salonlarında farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, başrollerinde Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un yer aldığı "Aşkın Büyüsü 2" ile Arthur Harari'nin yönettiği "İçimdeki Yabancı" yer alıyor. Ayrıca animasyon türündeki "Arabalar" filmi de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Aşkın Büyüsü 2

28 yıl sonra gelen devam filmi, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlık bir lanete karşı yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor.

Tür: Fantastik, Romantik

Yönetmen: Susanne Bier

Oyuncular: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Cassie Bradley

İbret 2: Lanetli Kız

Gayane, huzura kavuştuğunu düşünürken en büyük sınavıyla kendi kızı Asila üzerinden karşı karşıya kalır. Asila'nın giderek değişen davranışları ve çevresinde yaşanan açıklanamayan olaylar, anne ile kızın hayatını karanlık bir bilinmezliğe sürükler. Kızındaki değişimin nedenini araştıran Gayane, yaşananların geçmişten gelen ve yıllardır saklı kalan karanlık bir sırla bağlantılı olduğunu keşfeder.

Tür: Korku

Yönetmen: Raziye Sultan

Oyuncular: Ekrem İspir, Deniz Erinç, Semanur Taşatan

İçimdeki Yabancı

Fotoğrafçı David Zimmerman, arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı bir partiyle rutininin dışına çıkarak burada gizemli bir kadınla tanışır ancak bu kadın, kısa sürede onun zihnini tamamen ele geçirir. David, bu kadına karşı giderek artan bir takıntı geliştirir ve onu izlemeye başlar. Ancak gece sona erip şafak söktüğünde, David, gözlerini açtığında artık kendi bedeninde değildir; takıntı haline getirdiği kadının bedeninde uyanmıştır.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Arthur Harari

Oyuncular: Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville

Kanlı Körfez

Tayland'daki bir düğün için orada bulunan yakın arkadaşlar Emma ve Lani, köpekbalıklarını besleme turuna çıkarlar. Ancak saldırgan bir köpekbalığının teknelerini kullanılmaz hale getirmesiyle bu gezi ölümcül bir hal alır. Issız bir koydaki üreme alanında mahsur kalan ikilinin yaşadığı panik, hayatta kalma içgüdülerinin devreye girmesiyle şiddete dönüşür.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Phil Volken

Oyuncular: Francesca Eastwood, Dani Oliveros, Alexander Wraith

12 Savaşçı

Film, dünya genelinde canlı izlenebilen ve üzerine bahis yapılabilen, bir bina içerisindeki 12 dövüşçünün hayatta kalanın büyük ödül kazandığı kanlı oyununu anlatıyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Ömer İlhan, Ateş Özkan

Oyuncular: Tom So, Ronn Moss, Afif Ben Badra

Konuşan Hayvanlar

Açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirir. Bu karmaşanın ardından Zoe ve yanındaki hayvanlar, süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak için bir yolculuğa çıkarlar.

Tür: Aile, Animasyon

Yönetmen: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Dominguez

Oyuncular: Yannick Vergara, Iker Bengoetxea, Josu Varela

Arınma

Eşi Ceren'in giderek kontrol edilemez hale gelen temizlik takıntısının sıradan bir rahatsızlık olmadığını, karanlık bir büyünün etkisinden kaynaklandığını anlayan Mert, bu laneti bozabilmek için çare aramaya başlar. Son umut olarak lise arkadaşı Fırat ve eşini evlerine davet eden Mert, birlikte yaşanan esrarengiz olayların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır.

Tür: Korku

Yönetmen: Beytullah Pekok

Oyuncular: Alya Gizem Turan, Mihriban Başara, Mehmet Gümüş

Konu Ne?

Film, birbirlerinden farklı hayatlara sahip, yeni evlenen dört çifti anlatıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Sandro Canaan

Oyuncular: Ahmed Hatem, Aya Samaha, Sayed Ragab

Baab: Cinler Alemi

Yeşil bir kapının ardında saklı kasetleri bulan Wahida, ikiz kız kardeşinin ölümünün ardındaki gerçeği çözmeye başlar. Kulak çınlamasıyla boğuşan Wahida'nın dağlara yaptığı yolculuk, korkunç bir gerçeği ortaya çıkarır.

Tür: Gerilim, Fantastik, Dram, Gizem

Yönetmen: Nayla Al Khaja

Şahin ve Kanarya

Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli çifte hayatını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak casusluk dünyasına takıntılı, başarısız bir yazar olan Belal'le beklenmedik bir şekilde karşılaşması, tüm planlarını altüst eder. İkili, hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları kadar heyecanlı ve komik bir maceranın içine sürüklenir.

Tür: Komedi, Aksiyon

Yönetmen: Husain El-Minbawi

Oyuncular: Mohamed Emam, Khaled El-Sawi

Ayağını Denk Al

Sıradan bir hayat süren Alaa'nın yaşantısı, tesadüfen tanıştığı Farida ile farklı bir yöne evrilir. Başlangıçta nazik, zarif ve ideal bir kadın izlenimi veren Farida ile olan ilişkisi ilerledikçe, Alaa onun gizli kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Farida'nın aslında büyük bir silah tüccarı olduğunun anlaşılması, Alaa'yı rutin hayatından kopararak alışık olmadığı tehlikeli bir durumun ortasında bırakır.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Moataz El Tony

Oyuncular: Ahmed el-Sakka, Yasmin Abdulaziz, Lebleba

Kaynak: ANKA

Sandra Bullock, Nicole Kidman, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinema salonlarında 11 yeni film vizyona giriyor - Son Dakika

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