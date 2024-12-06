Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri oldu - Son Dakika
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Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri oldu

Feridun Sinirlioğlu, AGİT'in Genel Sekreteri olarak göreve başladı, ilk Türk olarak seçildi.

06.12.2024 15:45
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(ANKARA) - Eski Dışişleri Bakanı ve emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Malta'da yapılan 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda AGİT Genel Sekreteri olarak seçildi. Sinirlioğlu, Teşkilatın temelini oluşturan 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreteri görevini üstlenen ilk Türk oldu.

2015-2016 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan emekli Büyükelçi Sinirlioğlu, 5-6 Aralık tarihlerinde Malta'nın başkenti Valetta'da yapılan AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Genel Sekreterlik görevine getirildi. Eylül ayından bu yana münhal durumda olan AGİT Genel Sekreteri görevine seçilen Türkiye'nin adayı emekli Büyükelçi Sinirlioğlu, Teşkilatın temelini oluşturan 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreteri görevini üstlenen ilk Türk oldu.

AGİT Genel Sekreteri, AGİT üyeleri tarafından üç yıllığına seçiliyor. Karar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı.

Türkiye, Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak atanmasına giden süreçte yoğun diplomasi yürüttü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından AGİT'te karar almak süreçlerinin tamamen tıkandığını belirten üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, "Batılı ve Doğulu ülkeler arasında temel konularda herhangi bir uzlaşıya varılamamaktadır. Nitekim, bir önceki Genel Sekreter'in görev süresinin 2023 yılında dolmasına karşın, ülkelerin herhangi bir isim üzerinde anlaşamaması nedeniyle yerine yeni bir Genel Sekreter atanamamış ve görev süresi dokuz aylığına uzatılmıştı" ifadelerini kullandı. Tüm üyelerin Türkiye'nin adayı üzerinde anlaşmasının Türkiye'ye olan güveni yansıttığını belirten yetkili, "Türkiye'nin sıcak çatışmalar ve sürüncemede bırakılmış ihtilafların var olduğu AGİT coğrafyasında, krizlerin çözümüne yönelik sergilediği aktif ve yapıcı diplomatik çabaların ehemmiyeti de bu atamayla beraber uluslararası toplum tarafından da teslim edilmiştir" dedi.

Sinirlioğlu'nun Genel Sekreterliği süresince Avrupa'da güvenlik mimarisinin temellerinin korunması başta olmak üzere küresel barış ve istikrarı ilgilendiren birçok konu gündemde olacak. Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlaması durumunda AGİT'in önemli bir rol üstlenmesinin muhtemel olduğu görüşünde olan yetkili, "Büyükelçi Sinirlioğlu'nun aynı zamanda AGİT'in etkinliğinin güçlendirilmesini teminen çaba sarf etmesi söz konusudur" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Sinirlioğlu hakkında

Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın deneyimi olan Büyükelçi Sinirlioğlu, 2015'te kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi görevini yürüten Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesine sahip olan Büyükelçi Sinirlioğlu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri oldu - Son Dakika

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