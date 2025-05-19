Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da 19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da kutlandı.

19.05.2025 14:35
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da kutlandı.

Sinop'taki kutlamalar kapsamında ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, şiirler ve türküler seslendirildi.

Halk oyunları gösterileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca tekvando, güreş ve cimnastik gösterilerinin yapıldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Amasya

Amasya'daki tören, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar Amasya Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Önder Bakan'ın katılımcıları selamladığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, judo, güreş takımı sporcuları ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında daha önce derece alan sporculara hediyeler verildi.

Tören, Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin spor salonunda kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

Merzifon, Suluova, Taşova, Göynücek, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde de törenler düzenlendi. Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

Tokat

Tokat'ta törenler, Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Sporcular ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler cimnastik, judo ve tekvando ile halk oyunları gösterileri sundu.

Törene, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra meydandan törenin düzenleneceği Gazi Stadyumu'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda şiirler okundu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik korosu tarafından türküler söylendi, spor gösterileri sunuldu.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliğinin gösterisinin ardından program sona erdi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da, Atatürk Stadı'ndan Anıt Alanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Buradaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda devam etti.

Çorum

Çorum'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın ardından Kadeş Barış Meydanı'nda kutlama yapıldı.

Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, cimnastik, judo ve tekvando ile halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika

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