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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:10
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 80
Açılan Sandık Oranı : % 65,04
Kullanılan Oy : 20.338
Geçerli Oy : 19.900
Katılım Oranı : % 79,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 47,719.495
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,047.770
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,89973
DİĞER% 3,76748
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,69337
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 0,88175
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,52103
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,4692
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,2243
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,1631
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,1530
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1529
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,0918
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,0815
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,059
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,049
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,036
DPORHAN SARI% 0,036
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,036
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,025
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 85,29
Katılım Oranı : % 71,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 51,973.144
MHPMURAT AKIN% 23,651.431
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,681.251
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 1,92116
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,485
SAADETMURAT YILDIZ% 0,3823
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 37,10
Katılım Oranı : % 82,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 40,172.140
MHPMURAT MUSLU% 29,321.562
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 26,361.404
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 2,63140
İYİ PARTİADEM IŞIK% 1,4879
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,042
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 86,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 58,22308
CHPREMZİ AY% 33,84179
MHPERDAL KOŞAR% 6,2433
SAADETBEKİR AYDIN% 0,945
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,382
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,191
DİĞER% 0,191
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 79,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 38,461.118
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,55859
MHPZAFER ELKOVAN% 23,53684
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,75109
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,0359
CHPMUSTAFA EKER% 1,9958
DİĞER% 0,5516
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,144
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 65,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 40,52660
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 36,59596
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 12,46203
MHPMUSTAFA KALYONCU% 5,8395
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,7461
SAADETHAKAN ÇAKIR% 0,8614
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 39,58
Katılım Oranı : % 80,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 50,392.413
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 36,271.737
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,53265
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,45261
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,0450
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,7134
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,199
HKPTOLGA ÜNAL% 0,178
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,157
HÜDA PARESRA DALGA% 0,15
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,2373
DİĞER% 7,5470
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 78,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,741.769
MHPSATI GÜREL% 30,451.041
CHPÜMÜT DEMİR% 14,07481
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,04104
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,3512
DİĞER% 0,269
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,093

Kaynak: AA

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