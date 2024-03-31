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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:39
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 82
Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Kullanılan Oy : 20.906
Geçerli Oy : 20.414
Katılım Oranı : % 79,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 47,849.767
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,127.986
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,82983
DİĞER% 3,41696
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,78364
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 0,94191
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,56114
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,4693
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,2449
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,1632
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,1429
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1326
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,0919
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,0816
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0510
DPORHAN SARI% 0,049
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,049
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,048
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,037
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,036
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 71,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 52,583.249
MHPMURAT AKIN% 23,371.444
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,361.258
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 1,91118
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,4187
SAADETMURAT YILDIZ% 0,3723
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 37,10
Katılım Oranı : % 82,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 40,172.140
MHPMURAT MUSLU% 29,321.562
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 26,361.404
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 2,63140
İYİ PARTİADEM IŞIK% 1,4879
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,042
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 54,94367
CHPREMZİ AY% 37,72252
MHPERDAL KOŞAR% 5,6938
SAADETBEKİR AYDIN% 0,755
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,64
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,151
DİĞER% 0,151
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 79,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 38,461.118
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,55859
MHPZAFER ELKOVAN% 23,53684
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,75109
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,0359
CHPMUSTAFA EKER% 1,9958
DİĞER% 0,5516
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,144
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 41,64854
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 37,49769
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 11,17229
MHPMUSTAFA KALYONCU% 5,36110
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,5673
SAADETHAKAN ÇAKIR% 0,7816
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 80,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 50,552.549
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 36,011.816
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,53279
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,45275
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,1156
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,7337
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,210
HKPTOLGA ÜNAL% 0,168
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,168
HÜDA PARESRA DALGA% 0,15
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,2373
DİĞER% 7,5470
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 78,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,741.769
MHPSATI GÜREL% 30,451.041
CHPÜMÜT DEMİR% 14,07481
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,04104
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,3512
DİĞER% 0,269
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,093

Kaynak: AA

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