MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|123
|Toplam Seçmen
|:
|39.698
|Açılan Sandık
|:
|82
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Kullanılan Oy
|:
|20.906
|Geçerli Oy
|:
|20.414
|Katılım Oranı
|:
|% 79,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 47,84
|9.767
|AK PARTİ
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|% 39,12
|7.986
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|% 4,82
|983
|DİĞER
|% 3,41
|696
|YENİDEN REFAH
|METE ÇAĞDAŞ
|% 1,78
|364
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN KORKUT
|% 0,94
|191
|SAADET
|BARBAROS BALTACI
|% 0,56
|114
|BAĞIMSIZ
|OYA ASAK
|% 0,46
|93
|BTP
|ŞENOL ŞENSOY
|% 0,24
|49
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞANLAN
|% 0,16
|32
|TKP
|EMİNE ARZU KAYHAN
|% 0,14
|29
|DEM PARTİ
|SEDEF KARAKURT
|% 0,13
|26
|HÜDA PAR
|NAİL YALÇIN
|% 0,09
|19
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,08
|16
|DSP
|YAŞAR TÜRKEŞ
|% 0,05
|10
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,04
|9
|DEVA PARTİSİ
|METİN KANDEMİR
|% 0,04
|9
|HAK-PAR
|MUSTAFA KORUCU
|% 0,04
|8
|MİLLET
|MEHMET KARAGÖZ
|% 0,03
|7
|TKH
|ERİMCAN YILMAZ
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,24
|Katılım Oranı
|:
|% 71,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYRETTİN KAYA
|% 52,58
|3.249
|MHP
|MURAT AKIN
|% 23,37
|1.444
|AK PARTİ
|ASLAN ÖZDEMİR
|% 20,36
|1.258
|YENİDEN REFAH
|ERGÜN KAYA
|% 1,91
|118
|İYİ PARTİ
|BÜLENT AKYOL
|% 1,41
|87
|SAADET
|MURAT YILDIZ
|% 0,37
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,10
|Katılım Oranı
|:
|% 82,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN KARA
|% 40,17
|2.140
|MHP
|MURAT MUSLU
|% 29,32
|1.562
|AK PARTİ
|FERHAT YILDIZ
|% 26,36
|1.404
|CHP
|AYŞE MELEK GÜNAL
|% 2,63
|140
|İYİ PARTİ
|ADEM IŞIK
|% 1,48
|79
|SAADET
|RAMAZAN BAŞ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 87,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 54,94
|367
|CHP
|REMZİ AY
|% 37,72
|252
|MHP
|ERDAL KOŞAR
|% 5,69
|38
|SAADET
|BEKİR AYDIN
|% 0,75
|5
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR ŞİMŞEK
|% 0,6
|4
|BTP
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|% 0,15
|1
|DİĞER
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 79,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECMETTİN ERMİŞ
|% 38,46
|1.118
|BÜYÜK BİRLİK
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 29,55
|859
|MHP
|ZAFER ELKOVAN
|% 23,53
|684
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNDÜZ
|% 3,75
|109
|SAADET
|TAHİR ŞAHİN
|% 2,03
|59
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 1,99
|58
|DİĞER
|% 0,55
|16
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,14
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 66,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET UZUN
|% 41,64
|854
|CHP
|HÜSNÜ YANGÖZ
|% 37,49
|769
|BAĞIMSIZ
|RIDVAN AYDIN
|% 11,17
|229
|MHP
|MUSTAFA KALYONCU
|% 5,36
|110
|DEVA PARTİSİ
|CEVDET YEŞİL
|% 3,56
|73
|SAADET
|HAKAN ÇAKIR
|% 0,78
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,67
|Katılım Oranı
|:
|% 80,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 50,55
|2.549
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YÜKSEK
|% 36,01
|1.816
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 5,53
|279
|YENİDEN REFAH
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|% 5,45
|275
|İYİ PARTİ
|YAVUZ YİĞİT
|% 1,11
|56
|SAADET
|HÜSEYİN ŞEKER
|% 0,73
|37
|DSP
|MUSTAFA ENGİN KARAKURT
|% 0,2
|10
|HKP
|TOLGA ÜNAL
|% 0,16
|8
|BTP
|NECLA KESKİN KUL
|% 0,16
|8
|HÜDA PAR
|ESRA DALGA
|% 0,1
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FERDİ CANOĞLU
|% 52,26
|485
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|% 40,2
|373
|DİĞER
|% 7,54
|70
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 78,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL ŞAHİN
|% 51,74
|1.769
|MHP
|SATI GÜREL
|% 30,45
|1.041
|CHP
|ÜMÜT DEMİR
|% 14,07
|481
|YENİDEN REFAH
|HAŞİM ATALAY
|% 3,04
|104
|SAADET
|METİN ÖZGEN
|% 0,35
|12
|DİĞER
|% 0,26
|9
|BTP
|TEKİN KÜPELİ
|% 0,09
|3
Son Dakika › Güncel › SİNOP SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
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