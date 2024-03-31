81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SİNOP SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

SİNOP SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 107
Açılan Sandık Oranı : % 86,99
Kullanılan Oy : 27.178
Geçerli Oy : 26.417
Katılım Oranı : % 79,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 48,7112.867
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,3910.407
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,761.258
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,85489
DİĞER% 1,79472
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 1,02271
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,63168
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,6159
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,2873
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,1746
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,1744
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1335
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,1128
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,1128
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0615
DPORHAN SARI% 0,0513
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0513
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,0411
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,0410
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,0410
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 52,343.735
MHPMURAT AKIN% 23,581.683
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,121.436
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 1,98141
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,46104
SAADETMURAT YILDIZ% 0,4935
BTPNEVZAT ALTUN% 0,032
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 38,71
Katılım Oranı : % 82,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 40,412.254
MHPMURAT MUSLU% 29,311.635
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 25,851.442
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 2,83158
İYİ PARTİADEM IŞIK% 1,4782
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,116
BTPAHMET AVCI% 0,021
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 54,94367
CHPREMZİ AY% 37,72252
MHPERDAL KOŞAR% 5,6938
SAADETBEKİR AYDIN% 0,755
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,64
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,151
DİĞER% 0,151
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 79,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 38,031.312
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,741.026
MHPZAFER ELKOVAN% 23,8821
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,77130
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,1474
CHPMUSTAFA EKER% 1,9166
DİĞER% 0,4616
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,155
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 41,56854
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 37,42769
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 11,14229
MHPMUSTAFA KALYONCU% 5,35110
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,5573
SAADETHAKAN ÇAKIR% 0,7816
DİĞER% 0,153
HÜDA PARNEJDET GÜLŞEN% 0,051
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 83,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 53,475.606
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 33,563.518
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,46572
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,26551
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,19125
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,5861
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1415
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,1415
HKPTOLGA ÜNAL% 0,1314
HÜDA PARESRA DALGA% 0,077
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,19373
DİĞER% 6,3659
İYİ PARTİORHAN YILDIRIM% 0,434
YENİDEN REFAHMAHMUT GÜLEN% 0,323
SAADETŞABAN ŞAHİN% 0,222
DSPTALİH ERK% 0,111
DPİBRAHİM KANBER% 0,111
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 49,971.988
MHPSATI GÜREL% 30,071.196
CHPÜMÜT DEMİR% 14,03558
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 2,97118
DİĞER% 2,51100
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,3514
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,14

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİNOP SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı
    00:12 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.

  • Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
    00:12 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı.

  • Mansur Yavaş:
    00:10 Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.

  • Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu
    00:10 Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu

    Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.

  • Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde
    00:09 Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde

    31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.

  • CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması
    00:08 CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması

    CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.

  • Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması
    00:08 Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması

    Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.

  • Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı
    00:07 Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı

    Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı
    00:06 Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

    Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

  • Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu
    00:06 Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu

    Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:35 Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 00:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: SİNOP SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement