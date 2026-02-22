Sinop'ta öğrenciler atık malzemelerden "Balina Aydın" rölyefi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta öğrenciler atık malzemelerden "Balina Aydın" rölyefi yaptı

Sinop\'ta öğrenciler atık malzemelerden "Balina Aydın" rölyefi yaptı
22.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta ortaokul öğrencileri deniz kıyılarından topladıkları atık malzemelerle, 1992 yılında Gerze ilçesi sahilinde görülen ve uzun süre bölgeden ayrılmayarak halkın sevgisini kazanan beyaz balina "Aydın"ın rölyefini oluşturdu.

Sinop'ta ortaokul öğrencileri deniz kıyılarından topladıkları atık malzemelerle, 1992 yılında Gerze ilçesi sahilinde görülen ve uzun süre bölgeden ayrılmayarak halkın sevgisini kazanan beyaz balina "Aydın"ın rölyefini oluşturdu.

TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Emine Alişan Erdem, öğrencilerinin çevreyle bağlarını güçlendirmek amacıyla "Kıyıdaki Dev Yerel Hafızadan Sanata Yaptığımız Yolculuk Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında aileleriyle görüşerek "Balina Aydın"ın hikayesini dinleyen öğrenciler, hem geri dönüşümün önemine dikkat çekmek hem de yerel hafızayı günümüze taşımak hedefiyle atık malzemelerle "Balina Aydın" rölyefi yapmaya karar verdi.

Önce sahillerden ağaç parçası, deniz kabuğu, balık ağı ve file gibi atıklar toplayan öğrenciler, okul atölyesinde keserek şekil verdikleri, daha sonra beyaza boyadıkları ağaç parçalarından "Balina Aydın"ın rölyefini oluşturdu.

Emine Alişan Erdem, AA muhabirine, proje ile öğrencilerin doğayla ilişkilerine ve empati duygularına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaptıkları tüm çalışmalarda atık malzemeler kullanmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Erdem, kıyıya vuran her parçayı denizden kendilerine gönderilen bir mesaj olarak gördüklerini dile getirdi.

"Denizden olmayan tek şey yapıştırıcıydı"

Öğrencilerinin "Balina Aydın" rölyefi yapmaya karar verme süreçlerine ilişkin bilgi veren Erdem, "Önce deniz kenarına giderek atıklar topladık. Öğrencilerimiz beyaz balinanın hikayesini büyüklerinden, yerel halktan dinledi, röportajlar yaptı. O röportajlarda hayallerinde ne oluştuysa sonra gelip çalışmaya başladılar." dedi.

Erdem, öğrencilerinin çalışmayı büyük heyecanla yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü derslerimizde şunu çok önemsiyoruz, empati, sorumluluk ve çevreyle bağ. 'Balina Aydın' da denizden gelmişti. Denizin gönderdikleriyle yine denizden gelenin tasarımını yapmak istedik. Bu amaç doğrultusunda çocuklarda çok güzel sorumluluk, çevre bilinci oluştu. Çalışmalarımız haziran ayına kadar daha devam edecek. Geride kalan süreçte atık materyalleri topladıktan sonra temizledik. Ağaç parçaları yeri geldi fileler, küçük materyaller, deniz kabukları. Aklınıza gelecek her şeyi denizden topladık. Denizden olmayan tek şey yapıştırıcıydı."

Erdem, proje çerçevesinde "Balina Aydın"ın hikaye kitabını da hazırlayacaklarını kaydetti.

Projede yer alan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Ecem Yaş ise "Balina Aydın"ın hikayesinden internette okudukları sayesinde haberdar olduğunu söyledi.

Daha sonra ailesinden balinanın hikayesini dinlediğini anlatan Yaş, "Sonra öğretmenimizin yardımıyla sahile giderek odun topladık. Topladığımız odunları önce birleştirdik, sonra boyadık. Bir ağ bağladık, ağa yakalanmış gibi bir görüntü vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Gerze, Aydın, Sinop, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta öğrenciler atık malzemelerden 'Balina Aydın' rölyefi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:02:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Sinop'ta öğrenciler atık malzemelerden "Balina Aydın" rölyefi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.